شكرا لقرائتكم خبر عن الدفعة الأولى لمبتعثي نيوم تبدأ رحلتها من الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

يستهل طلاب الدفعة الأولى من «برنامج نيوم الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف» مشوارهم التعليمي الأسبوع الجاري، بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة، وذلك ضمن البرنامج الذي أطلقته الشركة، والذي يهدف إلى ابتعاث 250 طالبا وطالبة من أبناء المجتمع المحلي إلى خارج المملكة على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ويأتي «برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف» ضمن سلسلة مبادرات جرى إطلاقها في إطار برنامج نيوم للمسؤولية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تنمية الكوادر البشرية لأكثر من 6000 شخص من أبناء المنطقة، وتوفير فرص عمل جذابة وملائمة لهم ليصبحوا لبنة أساسية في مسيرة نجاح وتطوير نيوم.

ويبدأ التقديم للدفعة الثانية من البرنامج في الربع الثالث من العام الجاري لاستقطاب أبناء وبنات منطقة نيوم للدراسة في أعرق جامعات العالم في الولايات المتحدة ودول أوروبية مختلفة من بينها فرنسا وبريطانيا للتخصص في عدد من قطاعات نيوم المستقبلية.

وعن مراحل الدراسة للمبتعثين والمبتعثات، فقد بدأت العام الماضي بإتمام الدورة التدريبية التأسيسية للغة الانجليزية بالتعاون مع جامعة تبوك، بعدها يستهل الطلاب والطالبات المبتعثون رحلتهم الدراسية بتطوير مهاراتهم الأكاديمية في اللغة الإنجليزية لمدة عام كامل في ولاية فرجينيا، وبعد انقضاء الستة الأشهر الأولى في معاهد اللغة الإنجليزية، سيتسنى لطلاب البرنامج التقديم لدراسة البكالوريوس في مختلف الجامعات الأمريكية وذلك في تخصصات السياحة والضيافة والآثار.

وأشارت شركة نيوم إلى أن الدفعة الأولى من المبتعثين من أبناء نيوم وضباء وحقل هم: إبراهيم عرفه النحاس، عبدالله شبيب العجمي، عبدالرحمن خلف العمراني، سعد أحمد العمراني، خالد عبدالله الحويطي، فارس حاتم غفوري، ريان عوض البلوي، غازي عيد الحويطي، عبدالرحمن سامي العقيل، وصايف ابراهيم الحويطي، وجدان علي العمراني، حنان أحمد أبوسالم، مهره سامي كلابي، غيداء إبراهيم الفايز، هالة عطاالله العمراني.