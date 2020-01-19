شكرا لقرائتكم خبر عن ختام «ربيع الدرب السياحي» والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مهرجان «ربيع الدرب السياحي» الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة فعالياته أمس، وسط حضور كبير من الزوار اقترب من 100 ألف زائر خلال أيام المهرجان، أسهم في ذلك الأجواء الجميلة التي شهدتها المحافظة.

وقدم المهرجان على مدار 16 يوما العديد من الفعاليات لزواره من داخل المنطقة وخارجها في أربعة مواقع هي: حديقتا المملكة وأبو يحيى وشاطئ الشقيق ومنتزه الدرب، وتضمنت الفعاليات ركن البلايستيشن، وركن الرسم وتركيب الصور، وشباك الذكريات وألعاب كرة القدم والشطرنج، ومناطق للترفيه والملاهي المتنوعة المخصصة للأطفال ومنطقة جلوس العائلات، إضافة إلى وجود عدد من المطاعم المميزة ومراكز التسوق الخارجية.

كما اشتمل على أركان للأسر المنتجة والبالغ عددها «40» أسرة منتجة وخيمة للتسوق، إضافة إلى وجود جميع المرافق الخدمية والمهنية ومسارح مفتوحة قدمت العديد من البرامج الثقافية والترفيهية والمسابقات والفنون الشعبية، واستضافت عددا من مشاهير التواصل الاجتماعي.