شكرا لقرائتكم خبر عن 3.75 مليون دولار لحملات مركز الملك سلمان الطبية في السودان والان نبدء بالتفاصيل

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة أن الروابط التاريخية المتينة بين المملكة وجمهورية السودان الشقيقة تجعل دعم السودان وشعبه أولوية ملحة، فقد كانت المملكة عبر تاريخ علاقتها وما زالت واحدة من أكبر الدول المانحة والداعمة للسودان الشقيقة، وقدمت لها ما يزيد على 1.2 مليار دولار أمريكي حتى عام 2019.

وأوضح أن خطة مركز الملك سلمان للإغاثة لعام 2020 اشتملت على تنفيذ عدد من الحملات الطبية في السودان، منها حملتان طبيتان لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، بتكلفة 750 ألف دولار أمريكي، وحملتان طبيتان، الأولى لجراحة وقسطرة القلب بتكلفة مليون و500 ألف دولار، والثانية لجراحة المسالك البولية بتكلفة مليون و500 ألف دولار.

وقدم الربيعة شكره للمشاركين في اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حيال الاستجابة الدولية للوضع الإنساني ودعم خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بجمهورية السودان أمس، والتي نظمتها المملكة المتحدة ومملكة السويد ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا» في العاصمة البريطانية لندن، على المبادرة الطيبة بعقد هذا الاجتماع الخاص بدراسة آليات الاستجابة الدولية للوضع الإنساني في جمهورية السودان الشقيقة وتسليط الضوء على الأولويات والفرص الملحة لعام 2020، في ظل الظروف الدقيقة والعصيبة التي تمر بها، مؤكدًا أن المملكة تثمن جهود المملكة المتحدة ومملكة السويد ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك لتنظيمهم اللقاء، متمنيًا للجميع التوفيق في الوصول إلى آليات تؤدي إلى الحصول على أكبر قدر من التمويل لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب السوداني، ودعم الحماية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية لتجاوز تحديات الفترة الانتقالية.

وأضاف الربيعة أنه إدراكًا من المملكة لحجم التحديات الاقتصادية والإنسانية والمُناخية والصحية التي يواجهها شعب السودان الشقيق، فلقد قامت وبالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم السودان، وذلك بالإعلان عن حزمة من المساعدات المشتركة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار في أبريل الماضي، منها 500 مليون دولار أمريكي وديعة في البنك المركزي السوداني دعمًا لاقتصادها، وتخفيفًا على العملة السودانية، كما قامت المملكة برفع استثماراتها في القطاع الخاص وإيجاد فرص للعيش الكريم، كما حرصت المملكة على توجيه الدعم للسودان في المجال الاقتصادي لتحقيق استقرارها السياسي. وختم الدكتور عبدالله الربيعة كلمته مفيدًا بأن المملكة تدعم الجهود الدولية لعقد مؤتمر المانحين للسودان في 2020 من أجل الوصول إلى أكبر قدر من التمويل لمساعدة شعبها على تجاوز هذه المرحلة العصيبة، كما أكد أن المملكة تدعم الاستقرار السياسي والأمني في السودان وتدعو المجتمع الدولي لدعم الجهود الإنسانية مع دعم التنمية للوصول إلى التعافي الاقتصادي.