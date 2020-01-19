شكرا لقرائتكم خبر عن «التزام وأمان» حملة توعوية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

يطلق مرور منطقة المدينة المنورة اليوم حملة توعوية لتعزيز السلامة المرورية وأنماط القيادة الآمنة لدى مستخدمي الطريق بمنطقة المدينة المنورة، من خلال الالتزام بأنظمة وتعليمات المرور وإرساء مفهوم القيادة الآمنة بتوفير البيئة المرورية لهم. وتأتي الحملة بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، وتحمل الحملة اسم «التزام وأمان»، وتستمر لمدة أسبوعين. وتستهدف الحملة التوعوية جميع أطياف المجتمع من خلال بث متطلبات السلامة المرورية وتفعيل مبدأ القدوة الحسنة لمستخدمي الطريق والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، وفق خطة مشتركة تقوم بتنفيذها جميع الجهات ذات العلاقة، وبما يكفل نجاحها والاستفادة من تطبيق وتنفيذ الحملات التوعوية والتي سيتم إدراجها ضمن مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة»، قاصدين منها الظفر بوقاية أنفسنا وأهلينا ومنسوبينا ومستخدمي الطريق من هاجس الحوادث المرورية.

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