شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروع كسوة الشتاء في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول أمس مشروع توزيع كسوة الشتاء في جمهورية باكستان الإسلامية؛ لدعم المحتاجين في مديرية أستور التابعة لإقليم جلجت بلتستان خلال فصل الشتاء الحالي. وجرى في اليوم الأول توزيع 1،500 حقيبة شتوية تحتوي على البطانيات والسترات والكنزات والأطقم الشتوية والشالات النسوية وبطانيات الأطفال، يستفيد منها 7،500 فرد. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المركز للمحتاجين من الشعب الباكستاني الشقيق، وذلك لتحقيق الرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة.

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