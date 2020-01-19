شكرا لقرائتكم خبر عن المعلمي: المملكة تسعى لاستقرار الاقتصاد العالمي والان نبدء بالتفاصيل
وقال المعلمي خلال كلمته، أمس، في اجتماع مجموعة الـ77 والصين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: «إننا اليوم، نواجه جميعا مشهدا عالميا متغيرا بسبب التغيرات المتسارعة تقنيا واقتصاديا وبيئيا التي تشكل تحديات مشتركة لمجموعتنا، وفي ظل هذه التحديات، فإن التعاون الدولي أصبح ضرورة ملحة لمواجهتها، ومن هذا المنطلق تؤمن المملكة بفاعلية العمل متعدد الأطراف؛ للتوصل إلى توافق وصنع فرص للجميع، كما أن لمجموعة الـ 77 والصين فرصا عديدة لتطوير التعاون إلى آفاق جديدة، وسن سياسات اقتصادية مستدامة لضمان عدم ترك أحد متخلفا عن الركب».
وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أن المملكة ومن واقع مشاركتها عضوا فاعلا في المجموعة وحرصها والتزامها بأهدافها، فإنها تعمل على أن تكون جسرا متينا للتواصل بين الدول الشركاء والدول النامية.
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