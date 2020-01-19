اخبار السعوديه

بحث العلاقات السعودية مع غينيا بيساو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بحث العلاقات مع غينيا بيساو والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية مع سفير جمهورية غينيا بيساو غير المقيم لدى المملكة مامادو سانو، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وناقش الطرفان خلال استقبال سمو وزير الخارجية لسانو في مكتبه في ديوان الوزارة بالرياض أمس، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي الصالح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحث العلاقات السعودية مع غينيا بيساو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا