شكرا لقرائتكم خبر عن بحث العلاقات السعودية مع غينيا بيساو والان نبدء بالتفاصيل
وناقش الطرفان خلال استقبال سمو وزير الخارجية لسانو في مكتبه في ديوان الوزارة بالرياض أمس، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي الصالح.
كانت هذه تفاصيل خبر بحث العلاقات السعودية مع غينيا بيساو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.