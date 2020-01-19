شكرا لقرائتكم خبر عن بحث العلاقات السعودية مع غينيا بيساو والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية مع سفير جمهورية غينيا بيساو غير المقيم لدى المملكة مامادو سانو، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وناقش الطرفان خلال استقبال سمو وزير الخارجية لسانو في مكتبه في ديوان الوزارة بالرياض أمس، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي الصالح.