بدء تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور

2020-01-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن نظام نور البدء اليوم الأحد، الموافق، ٢٤ / ٥ / ١٤٤١ هـ، تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وذلك للعام القادم ١٤٤٢هـ، عبر نظام نور.

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وسيتم فتح التسجيل للطلاب الذين أتموا الـ 6 سنوات، أو أقل بـ 90 يوما، من مواليد 14/ 4/1436.

وكان مدير إدارة التقويم والقبول بتعليم تبوك، خالد أبوحوسة، أعلن يوم أمس، أنه سيتم فتح باب التسجيل اليوم الأحد، للطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجرى بها مفاضلة.

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