“العمل” تفتح باب النقل بين مراكز الرعاية النهارية للفصل الدراسي الثاني غداً

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن فتح باب النقل بين مراكز الرعاية النهارية للفصل الدراسي الثاني، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، الموافق 24 جمادى الأولى 1441هـ .
ودعت الوزارة جميع المستفيدين المسجلين في خدمات مراكز الرعاية النهارية، والراغبين في النقل ما بين المراكز، للدخول إلى الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة، حيث ستكون الخدمة متاحة إلكترونياً فقط، على الرابط التالي: eservices.mlsd.gov.sa ونوّهت الراغبين في النقل بسرعة إنهاء الطلب واستكمال إجراءاته، وذلك قبل تاريخ 6 / 6 / 1441هـ.
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