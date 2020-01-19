بحد أقصى 4 ملايين ريال.. كيف تحصل على تمويل لمشروعك من بنك التنمية الاجتماعية؟

يقدّم بنك التنمية الاجتماعية، تمويلًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التقنيات الناشئة بمبالغ تتراوح ما بين 50 ألف ريال وحتى 4 ملايين ريال، من خلال محفظة متخصصة لتمويل ودعم الأفكار الاستثمارية التقنية؛ لتمكين المواهب السعودية من بدء مشاريع رقمية تتوافق مع برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030م. تشمل محفظة التقنيات الناشئة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية 11 فئة رئيسية وهي: إنترنت الأشياء والتطبيقات الذكية والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية، بلوك تشين والحوسبة السحابية، أجهزة الروبوت وطباعة ثلاثية الأبعاد، والواقع الافتراضي، والتجارة الإلكترونية.

كم تبلغ نسبة المساهمة الذاتية في المشروع للحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية؟

ويبدأ تمويل هذا النوع من المشروعات التقنية من مبلغ 50 ألف ريال وحتى 4 ملايين ريال للمشاريع التي لا تزيد تكلفتها الكلية عن 8 ملايين ريال، وإذا كانت التكلفة الاستثمارية للمشروع تزيد عن 500 ألف ريال فيشترط ألا تقل نسبة المساهمة الذاتية المطلوبة من المتقدم عن 8% من التكلفة الاستثمارية للمشروع ولا تزيد عن 50%، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية. وحدد بنك التنمية الاجتماعية شروطًا عدة للحصول على تمويل المشروعات من محفظة التقنيات الناشئة وفقًا للائحة التنفيذية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا.

13 شرطًا للحصول على تمويل من محفظة التقنيات الناشئة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية

وإذا كان مبلغ التمويل المطلوب أقل من مليون يشترط أن يكون لديه 3 سنوات خبرة في نفس نشاط المشروع وشهادة المرحلة الثانوية كحد أدنى، أما إذا كان مبلغ التمويل المطلوب أكثر من مليون يشترط أن يكون لديه خمس سنوات خبرة في نفس نشاط المشروع وشهادة المرحلة الثانوية كحد أدنى، وأن يقبل بنك التنمية الاجتماعية تلك الخبرة. واشترط بنك التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل من محفظة التقنيات الناشئة أن لا يجمع طالب التمويل بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية، وأن يتفرغ لمشروعه عند توقيع اتفاقية التمويل، وأن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل. ومن ضمن الشروط، أن لا يكون طالب التمويل للمشاريع الطبية والتعليمية ممن صدر عليه حكم قضائي مُخِلٌّ بالأمانة والشرف، ما لم يكن قد رُدَّ اعتبارُه إليه، وتعبئة نماذج التقديم الخاصة بكل برنامج، واستكمال المتطلبات الأخرى المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة في البنك.

تقديم 30% من قيمة المشروع التقني أحد شروط الحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية

وأن يتم تقديم ضمان عيني أو أكثر بما لا يقل عن 30% من قيمة التمويل المطلوب من البنك، ويكون المشروع التقني من ضمن المشاريع التي يمولها البنك، ويكون ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويحقق نسب السعودة النظامية من إجمالي القوى العاملة في المشروع. واشترط بنك التنمية الاجتماعية أن يكون المشروع جديدًا أو تحت التأسيس، ولا تتجاوز تكلفته 8 ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى امتلاك طالب التمويل الخبرة المناسبة لتشغيل وإدارة المشروع، مع سلامة السجل الائتماني له حسب سياسات البنك.

ما هي معايير الأولوية لتمويل المشروعات التقنية من بنك التنمية الاجتماعية؟

وبعد توفر الشروط في المتقدم، تخضع أولويات التمويل لدى البنك للمفاضلة بين المشروعات بناء على عدد من المعايير منها: المشاريع الإبداعية ذات النوعية وغير التقليدية، والتي تقل تكلفتها الاستثمارية عن مليون ريال، والتي تقع في المناطق النائية والأقل نموًّا. ومن ضمن معايير الأولوية التي حددها بنك التنمية الاجتماعية، المشاريع المبنية على الاستفادة من الميزة النسبية للمنطقة التي ستقام بها، والمشاريع التي تلتزم بتحقيق أعلى نسبة من السعودة والأول في المنطقة مع مناسبة تطبيقه، وتوفُّر مؤهل متخصص في مجال المشروع، السلوك الائتماني ونتيجة المقابلة الشخصية.