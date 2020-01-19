تفاعل حساب ” التواصل العدلي ” التابع لوزارة العدل ، مع استفسار سيدة على موقع التغريدات “تويتر” ، حول أحقيتها في الاعتراض بعد قيام زوجها بتطليقها بالثلاث وأصدر الصك وهو سكران .
وفي التفاصيل كتبت مغردة لحساب “التواصل العدلي ” ،” السلام عليكم هل يحق لي الاعتراض زوجي طلقني ثلاث واصدر الصك وهو سكران”. فيما تجاوب الحساب مع استفسار السيدة وكتب ” يمكن المعارضة على صك الطلاق وذلك بالتقدم بدعوى معارضة على صك هذا الرابط ، ثم التقدم بالطلب بعد اكتماله لمحكمة الأحوال الشخصية لأخذ موعد، وتنظر في المحكمة في الطلب وفق المقتضى الشرعي والنظامي، ونسعد بتواصلك.
كانت هذه تفاصيل خبر سيدة تسأل: زوجي طلقني بالثلاث وأصدر الصك وهو سكران هل من حقي الاعتراض ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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