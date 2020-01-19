بالصور: فتاة تقتحم متجرَيْن لبيع الملابس بالسيارة في القوز جنوب القنفذة

اقتحمت مساء اليوم (السبت) سيارة، تقودها فتاة، متجرَين مشهورَين لبيع الملابس في مركز القوز جنوب محافظة القنفذة، وأحدثت بعض الأضرار في البضائع المعروضة داخل المحلَّين، وفي واجهتَيْهما الزجاجيتَيْن. وأظهرت لقطات، من خارج المحلَّيْن بعد الحادث، حجم الأضرار التي لحقت بالمحلَّيْن، لكن لم تتعرض السائقة، ولا أي من المتسوقين أو العاملين بالمتجرَيْن لأي أذى.
وكانت السيارة واقفة أمام المتجرين، فيما طلب منها أحد الأشخاص أن تتقدم قليلاً عنه، وخلال تلك اللحظات، وبدلاً من أن تضغط على دواسة الفرامل ضغطت على دواسة البنزين؛ لتفقد السيطرة على سيارتها (هونداي سانتافي رصاصي)، وتتجه نحو المحلَّيْن. وأسهم قُرب المسافة في محدودية الأضرار الناتجة من الحادث. فيما أوضحت أحد المصادر أن شقيق الفتاة تكفل بقيمة إصلاح جميع التلفيات التي لحقت بالمتجرَيْن.
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