نبّه “المرور” قائدي المركبات بمختلف أنواعها إلى الحرص على استخدام إشارة الالتفاف، تجنبًا لإرباك حركة قائدي المركبات الأخرى. وأوضح أن عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار يُعد مخالفة مرورية تتراوح غرامتها بين 150 و300 ريال.

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كانت هذه تفاصيل خبر “المرور”: عدم استخدام إشارة الالتفاف يُعتبر مخالفة.. وهذه غرامتها -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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