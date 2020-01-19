مهرجان الإبل يعلن سحب وحجب جميع الجوائز التي حصل عليها #بن_دغيثر وتغريمه مليون ريال

︎ . قررت ‏اللجنة القانونية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، سحب وحجب جميع الجوائز التي حصل عليها إهلال بن دغيثر وتغريمه مليون ريال؛ بسبب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل.

كما قررت اللجنة لذات السبب سحب وحجب جميع الجوائز التي حصل عليها متروك بن حجنة وحرمانه من المشاركة المستقبلية لمدة سنتين.





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