مرور المدينة يطلق "إلتزام وأمان"

يطلق مرور منطقة المدينة المنورة اليوم الحملة التوعوية التي تساهم في تعزيز السلامة المرورية وأنماط القيادة الآمنة لدى مستخدمي الطريق بمنطقة المدينة المنورة من خلال الإلتزام بأنظمة وتعليمات المرور وإرساء مفهوم القيادة الآمنة بتوفير البيئة المرورية لهم.

وتأتي هذه الحملة بناء على توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، وانطلاقًا من توجيهات أمير المنطقة تبلورت الرؤية لإطلاق الحملة التوعوية تحت مسمى (إلتزام وأمان) لمدة أسبوعين.

و تستهدف الحملة جميع أطياف المجتمع من خلال بث متطلبات السلامة المرورية وتفعيل مبدأ القدوة الحسنة لمستخدمي الطريق والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وفق خطة مشتركة يقوم بتنفيذها جميع الجهات ذات العلاقة وبما يكفل نجاحها والاستفادة من تطبيق وتنفيذ الحملات التوعوية والتي سيتم إدراجها ضمن مبادرة القيم والأخلاق (خير أمة).