أهداف مرسومة بأقصر الطرق

شرفت بأن أكون أحد أعضاء فريق عمل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة عسير. هذا الأمير المواطن الإنسان الذي يتمتع بقدرة فائقه في قيادة مجموعات العمل.

يؤمن سموه الكريم بالعمل بروح الفريق الواحد، والجميع يشارك في صنع القرار، وبالتالي يشعر كل عضو من أعضاء الفريق بأن القرار قراره، لذا قطفنا ثمار هذا التناغم بإتقان مخرجات العمل، والوصول إلى الأهداف المرسومة بأقصر الطرق، وبأقل التكاليف الممكنة. يؤمن سموه بالتخطيط والبرامج الزمنية وفرق متابعة تنفيذها.

مسرح للحوار

من الملاحظ أن اجتماعات سموه مسرح للحوار البنّاء، ويشرك جميع أطياف المجتمع للاستنارة بآرائهم ولأهمية معرفة تطلعاتهم. سموه يحفز ويعزز مواطن الإبداع لدى المسؤول، من خلال دعمه ومتابعته وتذليل العوائق التي تعترض سير العمل، ومع عظم المسؤوليات التي على عاتقه تجاه المنطقة ومواطنيها، لم يغفل سموه الجوانب الإنسانية، فهو يستقبل المحتاجين ويمسح دمعة المكلومين، ويشارك المواطنين أفراحهم وأتراحهم، ويولي جميع المحافظات والمراكز والقرى والهجر جل اهتمامه، بجولات ميدانية يقف فيها على احتياجات ومتطلبات المواطنين، وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة، ولم يقتصر اهتمامه على متابعة المشاريع وما تحتاجه المحافظات والمراكز التابعة لها من خدمات واحتياجات، بل تجاوز ذلك بالتدخل الشخصي لحل بعض المشكلات الاجتماعية، ويكرر دائما سموه مقولة «إصلاح القلوب مقدم على إصلاح الدروب».

مؤشرات الأداء

نحن في وزارة النقل حظينا بدعم سموه في قطاع الطرق، خصوصا ما يتعلق بتحقيق أهداف الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة الطموحة 2030، وذلك من خلال رئاسة سموه عددا من اللجان ذات العلاقة بالسلامة المرورية والنقاط السوداء، إذ تمت معالجة جميع النقاط السوداء في وقت قياسي كان لها تأثير إيجابي على مؤشرات الأداء في موضوع السلامة المرورية، ودعم قوي جدا لبرنامج الوزارة الطموحة في هذا المجال، بمشاركة فاعله من الزملاء في إدارة المرور، والقوة الخاصة لأمن الطرق، نتج عنه -ولله الحمد- انخفاض أعداد الوفيات في 2019 بـ30%، مقارنة مع 2018. وهذه النتيجة وهذا الهدف من أهداف وزارة النقل الرئيسية في برنامج التحول الوطني 2020.

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تذليل العوائق

الجانب الآخر الذي وجد دعما قويا من سموه الكريم، هو موضوع معالجة تعثر المشاريع، وتذليل العوائق التي تعترض سير العمل، ولسموه دور بارز في إزالة عدد كبير من عوائق الخدمات والاستملاكات، من خلال تفعيل دور التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق برنامج زمني واضح المعالم، ولدينا في وزارة النقل نموذج لأحد المشاريع التي تم تنفيذها في وقت قياسي 10 أشهر فقط، وفي مكان بعيد عن المدن الرئيسية، وهو طريق العز «كحلا/ خشم عنقار» الذي لم يتأخر تنفيذه رغم وجوده على الحد الجنوبي، واعتراض الخدمات والمنازل لمسار المشروع، وظروف الأمطار الغزيرة التي هطلت أثناء تنفيذ المشروع، ومع ذلك تم التنفيذ خلال المدة المعتمدة، وبالجودة المطلوبة، وكان التكريم لوزارة النقل والمقاول المنفذ بطريقة جديدة ومميزة، كان لها وقع جميل على منسوبي فرع وزارة النقل بمنطقة عسير، عندما شرفنا سموه بافتتاح المشروع وتغطيته إعلاميا، ودعوة مقاولي جميع الجهات الحكومية بمنطقة عسير والقيادات بالمنطقة، ليشهدوا هذا المنجز كنموذج يحتذى به.

فلسموه كل الشكر والتقدير على هذا التكريم وهذا التحفيز.

مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير

المهندس مطلق بن الأسمر الشراري