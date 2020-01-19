ليالي الريع تدفئ موسم حائل



قدم موسم حائل فرصا عديدة للمستثمرين من أبناء المنطقة خلال إقامة الفعاليات تحت مظلة الموسم، حيث يقضي الزوار لياليهم في أحد أرقى المنتجعات الواقعة في قرية عقدة التي تم تحويلها لمزار سياحي مع استقطاب مطعم عالمي لتقديم أشهى الأطباق. وأوضح سالم العميم أحد الشباب السعوديين المستثمرين في فعالية ليالي الريع، أن فكرة مشروعه بدأت منذ الإعلان عن الموسم، بتحويل أحد المنتجعات إلى فعالية خاصة بمسمى ليالي الموسم على مساحة 24 ألف متر مربع، يضم مطعما عالميا وموقعا ترفيهيا وأستوديو تراثيا. وذكر العميم أن الخدمات تقدم بضيافة مميزة وأنشئ الديكور الخاص بمطعم وكافيه «عود لاونج» في فترة زمنية لا تتجاوز الـ12 يوما، ويقدم المطعم الأكلات العالمية، خاصة البرازيلية، وسط وجود عدد من الفنانين الشباب خلال 4 أيام في الأسبوع. ونوه أن تجربة المشاركة في الموسم تؤكد رؤية القيادة السعودية في دعم المشاريع الشابة، مبينا أن حائل اليوم أصبحت وجهة سياحية لكثير من الأشقاء الخليجيين والعرب وحتى الأجانب، خاصة بعد الموسم، وأيضا لما تتمتع بها المنطقة من إرث تاريخي وثقافي. وأشار إلى أن الفعالية وفرت فرصا وظيفية تصل إلى أكثر من 70 فرصة عمل للسعوديين.

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