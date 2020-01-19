4 أشهر تدريب لتأهيل عسكريات 5 قطاعات أمنية

تشهد العاصمة السعودية «الرياض» اليوم، حدثا استثنائيا، حيث تستعد مئات النساء السعوديات للتوافد على كلية الملك فهد الأمنية للالتحاق بدورات (الفرد الأساسي) العسكرية لمدة 4 أشهر، لتأهيلهن لخوض غمار العمل العسكري ضمن الكادر النسائي في 5 قطاعات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.

قبول نهائي

بحسب إعلانات الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، سيتم إلحاق المتقدمات الحاصلات على قبول نهائي بدورة الفرد الأساسي بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية، حيث سيتم استقبال الكادر النسائي في كل من «المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية على رتبة (جندي)، ووزارة الداخلية للأحوال المدنية على رتبة (جندي أول،جندي)، والمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) على رتبة (جندي أول، جندي)، اليوم الأحد 24 / 5 / 1441».

دفاع مدني

غدا الاثنين 25 / 5 / 1441، سيتم إلحاق المقبولات في الكادر النسائي بالمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (جندي)، والكادر النسائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي).

مواعيد التحاق المقبولات بدورة الفرد الأساسي

الأحد 24/ 5 / 1441

الكادر النسائي المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية

وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للكادر النسائي

المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)

الاثنين 25 / 5 / 1441

الكادر النسائي في المديرية العامة للدفاع المدني

الكادر النسائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات

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متطلبات التحضير

01 - الملابس

– طقم رياضي (كحلي)

– غطاء للشعر (أسود)

– قبعة (أبيض)

– جوارب (أسود)

– جزمة رياضية (أسود)

02 - ملف شفاف يسلم عند التحضير

– الهوية الوطنية

– أصول الوثائق التي تم التقديم بها

03 - أدوات مكتبية

(أقلام ـ دفتر ملاحظات)