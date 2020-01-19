إنجاز 30 مشروعا للطرق في 2019 وانخفاض الوفيات 30 %

أوضح المدير العام لفرع وزارة النقل في منطقة عسير المهندس مطلق الشراري، أن منطقة عسير بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين ومتابعة الأمير تركي بن طلال، حظيت بعدد كبير من مشاريع الطرق تجاوزت 100 مشروع تنفيذي بمبلغ إجمالي تجاوز 7 مليارات ريال، تضاف إلى ذلك مشاريع الصيانة التي تجاوزت 750 مليون ريال، منها مشاريع صيانة وقائية بلغت 422 مليون ريال، ونسبة إنجازها حتى تاريخه 95 %.

مستوى السلامة

أضاف الشراري بأن وزارة النقل أسهمت في رفع مستوى السلامة على طرق المنطقة، من خلال مشروع تجهيزات أجهزة السلامة المرورية، وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية والمناطق الخطرة، إذ نفذت أعمالا بمبلغ تجاوز 23 مليون ريال، وبنسبة 46% من قيمة المشروع البالغ 51 مليون ريال تقريبا، كان له دور كبير في رفع مستوى السلامة، وتخفيض عدد الحوادث والوفيات بدعم ومشاركة من الزملاء في إدارة المرور والقوة الخاصة لأمن الطرق، إذ انخفضت أعداد الوفيات في 2019 بـ30% مقارنة بـ2018.

وأشار المهندس الشراري إلى أن مجموع مشاريع التنفيذ التي تم استكمال إنجازها خلال 2019 «30 مشروعا» بمبلغ 2 مليار ريال، والمشاريع الجاري تنفيذها 52 مشروعا، بمبلغ 3.795 مليارات ريال.

وفي المقابل، اضطرت الوزارة إلى سحب 19 مشروعا لإخلال المقاولين بالعقود المبرمة معهم، وتقدر قيمة الأعمال المتبقية في المشاريع المسحوبة 646 مليون ريال.

تذليل الصعوبات

أشار الشراري إلى أن الطرق بمنطقة عسير تحظى بمتابعة واهتمام ودعم وزير النقل المهندس صالح الجاسر، ونائبه لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي. وهناك تشديد على أهمية تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة والوقت المحدد، ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتذليل جميع الصعوبات التي تعترض سير العمل في المشاريع. وبين الشراري أن أمير منطقة عسير يشجع دائما ويحفز ويكافئ على الالتزام بالمواعيد المحددة، ولذا فإنه برعايته وإعلانه افتتاح طريق العز «كحلا/‏ خشم عنقار»، قام بدعوة مقاولي جميع الجهات الحكومية كنموذج يحتذى به، إذ تم الإنجاز خلال 10 أشهر بدعم ومتابعة من أمير عسير.

طريق العز أنموذج

حرص أمير منطقة عسير على تكريم الوزارة في حفل كبير حضره أكثر من 170 مقاولا في المنطقة، حيث نجحت وزارة النقل في تنفيذ طريق العز (خشم عنقار/ كحلا) خلال (10) أشهر، واعتبر هذا الإنجاز نموذجا فريدا في الالتزام بالمدة المحددة والجودة الفائقة في التنفيذ، وهو الأمر الذي عزز أمام كافة المقاولين الالتزام بالمواعيد المحددة مع التنفيذ بمعايير الجودة.

مشاريع الطرق

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100 مشروع تنفيذي

7 مليارات ريال القيمة الإجمالية

750 مليون ريال لمشاريع الصيانة

23 مليونا لتحسين التقاطعات السطحية والمناطق الخطرة

2019 :

30 مشروعا

2 مليار ريال

52 مشروعا جارٍ تنفيذها

3.795 مليارات ريال