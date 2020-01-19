6 ملايين يعودون لمقاعد الدراسة و25 ألف حافلة تستهدف 18 ألف مدرسة

تستقبل مدارس التعليم العام في المملكة صباح الأحد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي.

وأكدت وزارة التعليم عن كامل استعداداتها لاستقبال الطلاب في مختلف مراحل التعليم، واكتمال كل التجهيزات المدرسية، وانتظام 516 ألف معلم ومعلمة في مدارسهم، مشددة على أهمية الانضباط المدرسي من أول يوم دراسي، وتفعيل لائحة المواظبة للطالب.

جميع الإدارات

تشير إحصاءات التعليم إلى تأمين ما يزيد على 147 مليون كتاب مدرسي في مدارس المملكة، والمدارس السعودية في الخارج، وأنظمة التعليم الأخرى بنسبة 100 %، وتوزيعها على المدارس قبل وقت كاف من وصول الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في جميع إدارات التعليم.

ويشهد الفصل الدراسي الثاني هذا العام تأمين 6600 حقيبة رياضيات موزعة على إدارات التعليم، للاستفادة منها عمليا لتدريس المادة، إضافة إلى تركيب مختبرات العلوم للمدارس والتأكد من جاهزيتها.

وتابعت وزارة التعليم تأمين كل التجهيزات المدرسية لغرف المعلمين والمعلمات، والمختبرات المدرسية، والمكاتب الإدارية، إلى جانب تجهيز غرف مصادر التعلم في جميع مدارس المملكة.

تجهيزات ميدانية

جرى تأمين الفصول الذكية «2520» فصلا موزعة على إدارات التعليم، كفصول معززة بالتقنية ومجهزة لتزود المعلمين والطلاب بأشكال جديدة من أجهزة الحاسب، والوسائط، وأجهزة العرض والتحكم، وتخلق فرصا جديدة للتعليم والتعلم، من خلال دمج تقنية الشبكات وتقنية الصوت والصورة والتقنية الرقمية، كما تم تأمين 6625 فصلا تشاركيا لجميع إدارات التعليم وفق آلية العمل التعاوني التي تتطلبها المرحلة الأولية.

وفي مجال الأمن والسلامة المدرسية تمت زيادة معدل تأهيل كل الفئات المسؤولة عن الأمن والسلامة المدرسية في إدارات التعليم، حيث تم تزويد المدارس المستهدفة بتجهيزات السلامة اللازمة، إضافة إلى استكمال صيانة 5000 مبنى مدرسي.

كما تستقبل 650 مدرسة ضمن مدارس الحد الجنوبي طلابها، حيث تم استكمال جميع التجهيزات الخاصة بالمدارس، لاستقبال 55 ألف طالب وطالبة.

شركة تطوير

في النقل التعليمي أكملت الإدارات المعنية استعداداتها لتجهيز الحافلات المدرسية وصيانتها قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، حيث تتيح وزارة التعليم أكثر من 25 ألف حافلة ومركبة، تستهدف 18 ألف مدرسة.

وأعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي -الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي- اكتمال جاهزية أسطول النقل المدرسي لتوفير خدمات نقل آمنة ومريحة لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة بجميع مناطق المملكة ومحافظاتها.

ويأتي انطلاق الرحلات المدرسية اليوم بجميع مناطق المملكة بعد أن استكملت الشركة كافة استعداداتها الفنية والتشغيلية لتعزيز جودة خدمة النقل المدرسي في كافة جوانبها، ورفع مستوى الجاهزية والأداء في تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان.

فحص وصيانة

كانت الفرق الفنية بالشركة قد كثفت جهودها خلال عطلة نصف العام الدراسي بإخضاع جميع الحافلات لعمليات الفحص والصيانة اللازمة، مع استبعاد المخالفة منها للشروط المحددة، كما أشرف المراقبون الميدانيون على الورش الفنية بهدف تعزيز جودة الخدمة والتأكد من الجاهزية التامة لكافة حافلات النقل المدرسي. وضمن هذه الاستعدادات أكدت الشركة حرصها الكبير على تأمين نقل آمن ومريح للطلاب والطالبات، والتزامها بضمان جودة خدمة النقل المدرسي، وذلك عبر تكثيف جهودها الهادفة إلى الارتقاء بخدمة النقل المدرسي. وكانت تطوير قد قامت هذا العام بتحديث أسطول الحافلات وضخ 3000 حافلة جديدة بمواصفات أمن وسلامة عالية.

Advertisements

من التجهيزات

147 مليون كتاب مدرسي

6600 حقيبة رياضيات

2520 فصلا ذكيا

6625 فصلا تشاركيا

5000 مبنى مدرسي جرى استكمال صيانتها

النقل المدرسي

1.2 مليون طالب وطالبة

25 ألف حافلة ومركبة

50 ألف رحلة يوميا

47

إدارة تعليم

110 مكاتب تعليم

18 ألف مدرسة

4500 حافلة ومركبة لخدمة ذوي الإعاقة