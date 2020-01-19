أمير عسير أسس للعمل بروح الفريق وكرم المتميزين

لم تشهد منطقة عسير على امتداد تاريخها تكريما وتقديرا للمتميزين والمساهمين والفاعلين، مثلما شهدته في عهد تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الذي جعل للتكريم والتقدير والشكر معنى وشكلا مختلفا عن العرف الذي كان يعرف به في السابق.

وسجلت منطقة عسير وسجلت منذ قدوم أميرها الشاب تركي بن طلال، أرقاما كبيرة في عدد المكرمين من مختلف شرائح المجتمع، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، تكريما أمام الجميع، وتقديرا متنوعا وشاملا في شتى المجالات، وشجع تركي بن طلال مبكرا على العمل بروح الفريق الواحد، فيما التكريم يشمل الجميع من المتميزين والمثابرين والمبادرين، ويتابع أمير المنطقة بكل دقة من يستحق التكريم حتى وإن كانت مسنة في منزلها، أو كان مزارعا في مزرعته، أو طالبا في مدرسته أو مهندسا في محيط عمله، هذا ما عرف عن تركي بن طلال في منطقة عسير منذ اليوم الأول لوصوله مسؤولا فيها، الأمير الذي لا يتجاهل أحدا مهما كان.

التوقيع بقلمه

يحرص الأمير تركي على الاطلاع المباشر على خطابات الشكر والتقدير، ويضع توقيعه عليها، بعد تفحص الأسماء وقراءتها ومعرفتها، ويرفض رفضا قاطعا أن يتم الاكتفاء بتوقيعه من خلال الأجهزة الإلكترونية، مثلما هو معمول به لدى كثير من الجهات، بل يحرص على أن يقوم هو شخصيا بالتوقيع بقلمه، مهما كان عدد وكم تلك الخطابات والشهادات، فعرف عنه احترامه المخلصين وتقديره المتفانيين.

شهدت منطقة عسير خلال العام الماضي أكبر فعاليات تكريم وتقدير لأبنائها، حيث تجاوز عدد المكرمين 9700 مكرم ومكرمة، وتنوع التكريم من الأشخاص إلى مجموعات وجهات حكومية وغير حكومية، لم يتجاوز تركي بن طلال أحدا يستحق التكريم، بل حرص على أن يكون ذلك معلنا كدافع للجميع، مثلما حرص ويحرص على أن يكون التكريم عاجلا غير آجل، ولا يكتفي أمير عسير بإنابة أحد للتكريم، بل يكون هو الشخص الذي يكرم ويشكر ويثني على العمل والجهد، لذا أصبح لكلمة «شكرا» في عسير معنى رائع وشعور مختلف.. وفيما يلي بعض من نماذج التكريم خلال العام الماضي:

إنفاذا لتوجيهات أمير منطقة عسير وتقديرا لجهود الجهات المشاركة واللجان الإشرافية والتنفيذية والعاملين في الميدان نظير تفاعلهم الإيجابي مع مبادرات وفعاليات عسير، تم تكريم 6000 من المشاركين في متنزه الجرة، الذي نظمته إمارة المنطقة وهيئة تطوير عسير ومجلس التنمية السياحية تحت شعار «يوم التقدير».

شدد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، على أن المجتمع المترابط بقيمه الثرية يسير بثبات نحو مستقبل زاهر، مشيرا إلى أن السلم المجتمعي يُعد إحدى الركائز المهمة التي بُني عليه برنامج جودة الحياة والذي تضمنته رؤية المملكة 2030. وأكد خلال تكريمه لمحافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد، بالمجلس العام بديوان الإمارة بحضور أمين اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين بإمارة عسير وأعضاء لجنة السلم المجتمعي بالمنطقة، وبعض المحافظين ومديري الإدارات والمواطنين، أن التكريم جاء نظير وقوفه على عدد من الخلافات بالمحافظة وإنهائها بالصلح، وتفعيل الدور الفعلي للمحافظ ولجنة الإصلاح، وشدد على أن ذلك من أهم الأدوار المنوطة بالمسؤولين في المنطقة ومشايخ الشمل ومشايخ القبائل والنواب.

وقدم أمير عسير شكره لآل حامد على دوره في إرساء السلم المجتمعي الذي تنتهجه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، منوها بأن ما قام به محافظ بلقرن يعتبر نموذجا للإصلاح ونبذ الخلافات التي تعيق مسيرة التنمية، مشددا في الوقت ذاته على تطبيق هذا النهج من قبل جميع المحافظين ورؤساء المراكز، ومشايخ القبائل في المنطقة كافة.

كرم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال عددا من أبطال حرس الحدود.

كرّم الأمير تركي بن طلال، 3 من رموز منطقة عسير في الفكر والتاريخ والأدب، وذلك في احتفال نظمه نادي أبها الأدبي بالمسرح الكبير، وشمل التكريم الأديب الشاعر علي بن عبدالله مهدي الألمعي في مجال الشعر الوطني، والدكتور عمر بن غرامة العمروي في مجال تحقيق المخطوطات والدراسات المحلية في منطقة عسير، والأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس في مجال الدراسات التاريخية والنشاط التوثيقي.

كرم أمير منطقة عسير، بمركز طبب التابع لمدينة أبها، عددا من النماذج الشابة الناجحة في منطقة عسير، وذلك نظير ما حققوه من نجاحات مميزة داخل وخارج المملكة في عدة مجالات مختلفة. وجاء التكريم ضمن جهوده لدعم النماذج الشبابية الناجحة، حرصا منه على العمل لتمكين نمو وازدهار اقتصاد المعرفة، من خلال دعم مجالات العلوم، والتقنية، والهندسة، وإطلاق مبادرات تشجع وتعزز القدرة على الإبداع والابتكار.

برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تم تكريم 506 طلاب من أوائل الطلاب المتفوقين دراسيا بمختلف المراحل للعام الدراسي 1440 على مسرح الإدارة.

برعاية الأمير تركي بن طلال أقامت غرفة أبها احتفالية لتكريم المتقاعدين من المدنيين والعسكريين بمنطقة عسير، حيث بلغ عدد المكرمين من المتقاعدين نحو 549 متقاعدا، وذلك في احتفالية رسمية أقيمت في فندق قصر أبها.

كرّم الأمير تركي بن طلال الأمين العام لجمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس تقديرا لجهوده وتعاونه الدائم مع سجون منطقة عسير، خلال حفل تدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع في سجن أبها.

كرم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، رجل الأمن العريف حسن بن صالح الشهري، أحد منسوبي شرطة محافظة تنومة، وذلك نظير التزامه بالزي العسكري وقيافته العسكرية، وأشاد الأمير تركي بن طلال بالمظهر الجيد لرجل الأمن، مقدما له الشكر والتقدير والاعتزاز به، مطالبا في الوقت ذاته الجميع بالاهتمام بالمظهر والاقتداء برجل الأمن.

كرم الأمير تركي بن طلال عددا من النماذج الناجحة في منطقة عسير الذين حققوا عددا من النجاحات داخل وخارج المملكة في مجالات حفظ القرآن الكريم والطب والفنون والتقنية الرقمية وجودة تنفيذ المشاريع الحيوية، وذلك في متحف الجحل الأثري خلال زيارة لمركز طبب، حيث كرم الطالب حاتم عبدالله بن رايزة إثر حصوله على المركز الأول في مسابقة تنزانيا الدولية لحفظ القرآن الكريم، وكذلك حصوله على المركز الأول في مسابقة الملك محمد السادس بالمغرب لحفظ القرآن الكريم لعام 1441. كما كرم الخبير التقني عبدالعزيز بن أحمد الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة التحول التقني نظير حصوله على جائزة أفضل مؤثر في الإعلام الرقمي عالميا ضمن قمة خبراء جوجل العالمية. فيما تم تكريم الطالبة جود بنت عبدالهادي السلماني من مدارس مواهب دوت الخليج الأهلية بخميس مشيط، وذلك نظير حصولها على الميدالية الذهبية بمعرض إينا للاختراعات بألمانيا عن اختراعها «خيمة تمويه عسكرية»، كما تم تكريم أحمد بن سلطان الحفظي وذلك نظير حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة ألمانيا الدولية للكاراتيه عام 1440، وفهد بن مسفر القحطاني لحصوله على الحزام الأسود في لعبة الكاراتيه وتحقيقه مراكز متقدمة في عدد من بطولات الفنون القتالية داخل وخارج المملكة.

كما كرم الأمير تركي بن طلال فريقا طبيا أجرى عملية معقدة لحالة تغيير المسار الدماغي لمريض في مستشفى عسير المركزي بقيادة الدكتور إبراهيم النعمي استشاري جراحة المخ والأعصاب والجلطات الدماغية وجراحة الأوعية الدموية العصبية التداخلية، وأعضاء الفريق الدكتور سعيد آل قانع استشاري جراحة المخ والأعصاب والقسطرة العصبية الداخلية، والفنيين عبدالإله الألمعي وعبدالله عسيري ومحمد مفرح، والممرضتين فاطمة المطمي ونوارة اليوسف.

كرم أمير منطقة عسير في مقر الإمارة عددا من الضباط والأفراد من منسوبي الدفاع المدني وطيران الأمن والقطاعات العسكرية والمدنية التي شاركت في إنقاذ المواطن الذي علق في تهامة غرب متنزه السودة. وأشاد الأمير تركي بن طلال خلال الحفل المعد بهذه المناسبة بالجهود المبذولة والعمل الجماعي المنسق الذي قُدم بروح الفريق الواحد، مؤكدا أن الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود تسير على نهج ثابت يهتم بتكريم الرجال المثابرين والمخلصين في أداء أعمالهم وتتويجهم بما يستحقون.

وقال أمير عسير في كلمته خلال الحفلة «دولتكم تسير وفق نهج سطره الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن مؤسس البلاد، ويسير على دربه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعضيده الأمير محمد بن سلمان، وهذا النهج هو أن الرجال لهم مكان ومكانة، فالمكان هو وظائفكم ومهامكم، والمكانة هي منصة التكريم والتتويج التي تستحقونها اليوم».

كرّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على مسرح الإمارة بأبها، اللجان المشاركة في المهرجان الوطني «صدر الكرامة» الذي أقيم في محافظة محايل عسير، احتفاء بذوي شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم فداء للدين والوطن، وشاهد والحضور عرضا مرئيا تناول الجهود التي بذلتها الجهات المشاركة في المهرجان، وعرضا لأبرز مشاركات اللجان التطوعية والرياضية في المهرجان.

Advertisements

تكريم الفريق الطبي المكلف بعملية ترميم الحنجرة وزراعة الغضروف في مجرى التنفس للطفل محسن الجعفري.

من أقوال تركي بن طلال للمكرمين

«إن تكريم وتقدير جهود العاملين المميزين في أي مجال بشكل يليق بهم أمر واجب على الجميع، وأن كلمة (شكراً) ليست فقط جزءا من الأخلاق، بل هي جزء من السعودية الجديدة التي يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين»

«إن ممارسة التقدير حولت الأيام إلى غير عادتها، فالتقدير ليس مجرد كلام يقال في الخفاء، بل هو إعلان أمام الملأ، وإشارة بكل وضوح وبكل جدية إلى المخلص الأمين»

«طوال فترة الإعداد للمبادرات البسيطة كنت مؤمنا بكل فرد منكم، ولذلك كلما وجد إحباط أو قلق في أي مرحلة أرى الجميع يرتقي مرة واحدة، وكما قالت العرب ليس العظيم من لا يقع أبدا، إنما العظيم هو الذي يقف كلما وقع، شكراً لكم جميعا أن أصبحتم فصلا أساسيا في قصة عسير التي سوف تُروى، وعندما نقول شكرا نسمع الملأ، وعندما نقول نحن ممتنون فنقولها لكم بكل حب وبكل إخلاص»

«إن معالم التقدير ليست مجرد الكلمات، بل أن يمارس التقدير كما هو حاصل في يوم التقدير».

«كم هو يوم سعيد هذا اليوم، فالشعور الذي تسعدون به هو الشعور الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية، وهو تقدير رجال المملكة، وإذا كان للكرامة صدر فأنتم تاج الكرامة، وملكنا يسير على نهج مؤسس البلاد، وما نحن إلا جنود في هذه المسيرة».

7 نوفمبر 2018

تكريم محافظ بلقرن 12/09/2019

31/01/2019

تكريم رموز الثقافة 24 يوليو 2019

نماذج شبابية ناجحة 24/ 3/ 1441

المتفوقون 2 ديسمبر 2019

549 متقاعدا 17/ 12/ 2019

الأمين العام لجمعية البر بأبها 25 أبريل 2019

تكريم رجل أمن 8 أغسطس 2018

النماذج الناجحة 24/ 3/ 1441

تقدير منسوبي القطاعات العسكرية والمدنية 12 يوليو 2019

صدر الكرامة 13/ 2/ 2019