أسرة آل عائض تحتفي بالأمير تركي بن طلال

زار أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أسرة آل عائض في منزل الدكتور سليمان بن عبدالرحمن آل عائض، بحضور الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، والأمير عبدالعزيز بن خالد آل مقرن، وشهدت الزيارة حضور كافة أسرة آل عائض لاستقباله، والبعض منهم حضروا من مناطق السعودية ، للترحيب به، ووصفوا زيارته بالعزيزة والغالية، واعتبروا ذلك وفاء وتقديرا وتكريما من جانب رجل بحجم الأمير تركي بن طلال، وأكدوا أن هذه الزيارة ستبقى خالدة في قلوبهم أمد الحياة.

أغلى هدية

كشفت للمرة الأولى أسرة آل عائض عن المصحف التاريخي للأميرة فاطمة آل عائض، هذا المصحف الذي يعتبر رمزا تاريخيا وعظيما، وقدم الشيخ يحيى بن عبدالله آل عائض والدكتور سليمان بن عبدالرحمن آل عائض هدية أسرة آل عائض لأمير منطقة عسير وهي عبارة عن «مصحف الأميرة فاطمة آل عائض»، الذي كتبته بخط يدها، واطلع الأمير تركي بن طلال على صفحات المصحف المكونة من 800 صفحة.

وقال أمير عسير إن «من أجمل الفقرات في هذا اللقاء تكريم الأبناء، والأعظم من ذلك المصحف الكريم من امرأة قدوة للنساء، وأحسب أنها من النساء الخالدات بأمر الله تعالى، وهذا له مكانة كبيرة عندي، لأنني أعرف مدى قيمته عندكم، وعند الله أولاً، وقيمة المصحف الذي اعتنت به، والعزيز عليكم عزيز علينا».

تثمين الزيارة

ثمن الدكتور سليمان آل عائض زيارة أمير عسير، وقال إن تركي بن طلال الأمير والإنسان، والرجل الذي شرفنا بزيارته كأسرة، وأكرمني شخصيا بتواجده في منزلي، قائلا: نحن نقدر ونثمن ونهنئ أنفسنا بتواجده الكريم بيننا، ولم نجد أغلى وأعظم من تقديم مصحف الأميرة فاطمة هدية لسموه الكريم.

مصحف الأميرة فاطمة

يذكر أن الأميرة فاطمة بنت سعد آل عائض ولدت في الحرملة عام 1271 في عهد جدها عائض بن مرعي، وأمها صالحة بنت لاحق أبو سراح، تعلمت أيام عمها محمد بن عائض على يد علماء المنطقة، وكانت تحضر الدروس في الجامع الكبير برأس مملح، وعام 1289 غدر بعمها محمد، وقتل أبوها، وأسرت ونقلت إلى إسطنبول، ومكثت في الأسر 6 سنوات، وأثناء أسرها كتبت المصحف بخط يدها، وعندما عادت إلى عسير تزوجت من ابن عمها الأمير علي بن محمد آل عائض، وقدمت له المصحف في ليلة زفافها هدية، وتوفيت عام 1338.

فيلم وثائقي

شاهد أمير منطقة عسير فيلما وثائقيا يستعرض تطور منطقة عسير في العهد السعودي الزاهر، وما تميزت به من تراث عريق وفن في العمارة والبناء وتنوع ثقافي، واستعرض الفيلم كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قال فيها «هذه عسير عسيرة على كل طامع وعلى كل من يريد شر، فهي الحمد لله عسير الخير التي تفتح أبوابها للخير، وكانت ولا تزال في القلب وفي الروح من هذه البلاد، أيها الإخوة لا شك أن من عاش هنا أو خالط أبناء عسير يجد فيهم المحبة والرجولة والكرم والشهامة».

مواقع أثرية وقصور

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استعرض الفيلم صورا لكثير من المواقع الأثرية والقصور القديمة التي لا يزال البعض منها عامرا حتى يومنا هذا، إضافة إلى إبراز الجبال والأودية والمواقع، ثم تناول الفيلم عرضا تاريخيا عن قلاع وحصون آل عائض التاريخية التي شملت: قصور آل عائض في ريدة والحرملة حامية الأمير عائض بن مرعي ضد الأتراك، وقصر المصري للأمير سعيد بن عائض بن مرعي، وقصر الجازع في العرقين للأمير عبدالرحمن بن عبدالله آل عائض، ثم مسجد السقاء التاريخي الذي بُني في القرن الثاني للهجرة وأُعيد ترميمه في عهد الأمير عائض بن مرعي عام 1206، وتمت توسعته من قبل الدكتور سليمان بن عبدالرحمن آل عائض عام 1439.

تكريم المتفوقين

كرم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال عددا من أبناء أسرة آل عائض المتفوقين والمتميزين في تخصصات مختلفة، وتمنى لهم مزيدا من الرقي والتقدم، فيما عبر كافة المكرمين عن شكرهم وتقديرهم له، معتبرين هذا التكريم وساما على صدورهم، ومحفزا للمزيد.

مدفع تاريخي

عرض الدكتور سليمان آل عائض مدفعا من بقايا أسلحة الأتراك التي سيطر عليها جيش آل عائض ومعه ما يسمى «الجلجلة»، كان في زاوية قصره بأبها، وقال إن «ريدة كانت ترمى من الأتراك، وتتم إعادة بنائها ليلا في ذات اليوم، وكان القائم على البناء جماعة آل زيدي المشهورة بفن البناء المعماري، واستدل الأتراك من خلال شمعة كانت مضاءة ليلا على من يقومون بالبناء، ووجهوا لهم المدافع وقتلوهم».

مواقف مشرفة

قال أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال «كان هناك تحالف بين نجد وعسير، عندما كان جدكم عائض بن مرعي ومحمد بن عائض موجودين، وهذا التحالف لم يقبل الذل والمهانة، ويستمر التاريخ ويحدث ما حدث الآن في عاصفة الحزم، وكما قال أخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن العربي لا يقبل الذل والمهانة، وإن كانت على جار، والذي يمس جارنا يمسنا، وهذه من صفات العرب، وما يمس اليمن الآن هوان ومهانة من قبل جهات معروفة، وهو ما جعل المملكة تنتفض، لتمسح عباءة الذل عن جارنا، وأحببت سرد هذا الأمر لأن أسرتكم الموقرة هي أسرة مشهود لها ليس فقط في نشر العلم في هذه البلاد، ولا فقط في تحالفها الإستراتيجي مع الدولة السعودية الثانية، ولكن أيضا لكونها مسحت الذل عن أمتها، ومن يمسح عباءة الذل له كل التقدير والاحترام من الأمة».

وأكد الأمير تركي بن طلال أن «الآثار الموجودة بالمنطقة تمثل عبق التاريخ، وسنحافظ عليها، ولدينا مشروع الحفاظ على القرى التراثية في عسير بتوجيه مباشر من ولي العهد».

مجسم تاريخي

قدم الدكتور سليمان بن عبدالرحمن آل عائض هدية من أسرة آل عائض للأمير تركي عبارة عن مجسم يحاكي علاقة آل سعود بأسرة آل عائض، وقال الدكتور سليمان آل عائض «كثيرا ما نسمع منكم علاقة الدرعية بعسير، وما حدث مع الإمام فيصل بن تركي، رحمه الله، وخروج جيش من عسير لنجدة الأمير تركي، حاولنا تجسيد هذه العلاقة الوطيدة والقصة من خلال هذا المجسم، وهو عبارة عن قصر يمثل قصر المصمك بالدرعية، وهذا يمثل قلعة ريدة بقصورها وتاريخها، وهاتان القبضتان المتماسكتان بالمجسم دون عليهما، (ونحن على العهد ماضون)، ولذا هي تجسد العلاقة القديمة بين الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، وآل عائض في منطقة عسير».