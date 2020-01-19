تركي بن طلال عراب التطوير

إن هذه المناسبة الغالية على قلوبنا فرصة نجدد جهودنا ونضاعفها في المضي قدما من خلال دفع عجلة التنمية إلى الأمام بقيادة عرابها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ومواصلة مسيرة البناء والتطوير بمنطقة عسير.
إن القطاع البلدي بمنطقة عسير يحظى كغيره من المناطق بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة وبفضل توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي، حيث حظيت المنطقة بنصيب وافر من المشروعات التنموية البلدية والخدمية والبنى التحتية الشاملة كغيرها من مناطق المملكة.
وأجدها فرصة ثمينة وغالية أن أتقدم بعظيم الشكر ووافر الامتنان لقيادتنا الحكيمة على ما توليه من اهتمام وحرص ودعم لا محدود للقطاعات البلدية، مثلما أجدها فرصة أن أشكر وأثمن لمقام أمير منطقة عسير جهوده ودعمه وتوجيهاته التي من خلالها نحقق ونسعى إلى تحقيق كافة الخدمات، لقد تعلمنا من مقامه وبكل أمانة العمل بروح الفريق الواحد، والذي حقق الأهداف بأقل تكلفة وجهد، سائلا الله -جل شأنه- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يسدد على دروب الخير خطاهما، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان.
أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي
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