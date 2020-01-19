أمانة عسير تترجم تطلعات تركي بن طلال لتنمية المنطقة

استطاعت أمانة منطقة عسير أن تحقق رؤية الأمير تركي بن طلال واقعا فعليا على الأرض، من خلال تقديم خدماتها المختلفة في كل محافظات المنطقة، واستطاعت أن تغير انطباع المستثمرين عن منطقة عسير خلال الفترات السابقة، من خلال خلق انطباع إيجابي لجذب المستثمرين للمنطقة، إضافة إلى دور رؤساء البلديات لفتح المجال بمشاركة المواطنين في التنمية واتخاذ القرار. وخلال فترة وجيزة نجحت أمانة منطقة عسير في تغيير الصورة التقليدية للعمل الذي نادى به أمير المنطقة، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على أعمال ومهام الأمانة خلال عام مضى.

خطة التحسين

انطلقت على مسرح الأمانة بالشراكة بين هيئة تطوير عسير وأمانة عسير، ورشة كبرى برعاية وحضور ورئاسة رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير عسير الأمير تركي بن طلال، والتي الورشة الأولى من نوعها، ونوقش فيها عدد من الأفكار والرؤى التي تهدف إلى تطوير النسق العمراني، وتأهيل التراث العمراني، وتحسين الخدمات البلدية بالمنطقة، إضافة إلى استعراض تجربة تطوير قرية رجال ألمع، وعرض نماذج لمشاريع وممارسات على أرض الواقع.

وتم استعراض الأخطاء الواردة فيها، ومناقشتها في ظل مطالبات أمير المنطقة بعدم تكرار مثل هذه الممارسات في تنفيذ المشاريع مستقبلا. كما تم استعراض نماذج إيجابية لمشاريع منفذة بشكل إيجابي، وتم تقديمها على أنها نماذج يحتذى بها في تنفيذ مشاريع المنطقة المستقبلية.

جهود أمير المنطقة

تم توزيع كتاب بعنوان «خطة تحسين المشهد الحضري بالأمانة والبلديات بمنطقة عسير»المشتمل على تطوير الخدمات البلدية، وتأهيل التنسيق العمراني، والارتقاء بالتراث العمراني، ومعالجة التشوه البصري، وحوى الكتاب مجموعة ضخمة وكبيرة من نماذج الصور الحية، التي تحكي مقارنة بين الصورة الجمالية للمشهد والصور المشوهة، والذي خلق تصورا كاملا لدى الجميع بضرورة تحسين المشهد، وأكد حينها أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن %80 من محتوى الكتاب جهدٌ شخصي من الأمير تركي بن طلال.

مشاريع وخدمات

تواصل أمانة عسير تقديم خدماتها المختلفة على نطاق واسع بمنطقة عسير، إذ وقّع أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي خلال العام الماضي عقودا ضخمة تجاوزت قيمتها الإجمالية نصف مليار ريال سعودي، وشملت مشروعات بلدية وخدمية مع عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة، وشملت مشاريع درء السيول وتصريف المياه، وتطوير وتحسين الطرق والشوارع والميادين وأنسنة المدن من خلال مشاريع إنشاء الحدائق والساحات والملاعب، واستكمال إنشاء بعض المراكز الحضارية والمباني البلدية وتحسين الشوارع وممرات المشاة في الأحياء السكنية بمدينة أبها.

مطابقة للجودة

قال أمين منطقة عسير الحميدي، إن تلك العقود تأتي استمرارا وحرصا من أمانة منطقة عسير على استكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع، وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد منها المواطن والمقيم بعد الانتهاء منها.

مؤكدا أهمية أن تكون كل المشاريع مطابقة للجودة، وإنجازها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع دون أي تأخير، والتأكد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين والمتعهدين على الالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع، والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية على كل المحاور والطرق لسلامة مستخدميها، مع أهمية الوقوف ميدانيا لتفقد مستوى الإنجاز على أرض الواقع.

المشاريع بالأرقام 411.524.961 ريالا

168.886.994 ريالا

49.618.135 ريالا توريد 32 كشكا

10.578.485 ريالا مشروعان لتطوير وتسوير المخططات والمقابر في بلديتي المجاردة والبرك

4.769.249 ريالا مشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة لبلديتي الصبيخة وظهران الجنوب

992.197.50 ريالا مبادرة أنسنة المدن من خلال مشاريع إنشاء الحدائق والساحات في بلدية قنا

4.701.375 ريالا مشروع نظام المراقبة الذكية لبلدية الساحل

32.476.324 ريالا

1.590.750 ريالا شملت مشاريع دراسات وتصميمات محاور تحسين المشهد الحضري بأبها

6.168.676 ريالا مشاريع صيانة المباني والمرافق والمنشآت بأبها

21.016.979 ريالا مشاريع إعادة تأهيل وصيانة وفتح الطرق والشوارع ببلديات بللسمر وقنا والحازمي

699.920 ريالا مشروع إنشاء جدران استنادية وحمايات للطرق ببلدية قنا

2.999.999 ريالا مشروع تسمية الشوارع والأحياء وترقيم الأملاك

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48.076.701 ريال

34.061.085 ريالا تطوير وتحسين الطرق والشوارع والميادين ببلديات بللسمر وتنومة وإعادة تأهيل الطرق والشوارع بمدينة أبها

3.442.740 ريالا إنشاء حدائق عامة في بلديتي وادي بن هشبل وتنومة

3.782.404 ريالات مشاريع إنشاء مبان ومرافق عامة لبدلية تنومة

3.264.760 ريالا مشروعان لإنشاء عبارات وجدران استنادية لبلدية الصبيخة

3.525.712 ريالا صيانة الأرشفة الإلكترونية لأمانة عسير، إضافة إلى صيانة وتطوير شبكات الحاسب الآلي بالأمانة

66813006 ريالات

6.499.600 ريال مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ببلدية الحازمي

34.039.957 ريالا مشروعات تطوير وتحسين الطرق والشوارع والميادين ببلديات «وادي بن هشبل، محايل عسير، الساحل، سراة عبيدة،

599.000 ريال إنشاء ممرات للمشاة ببلدية الساحل

5.011.000 ريال مشروع سوق الخضار في بيشة

6.390.734 ريالا مبادرة أنسنة المدن من خلال مشاريع إنشاء الحدائق والساحات والملاعب، موزعة على بلديات«وادي بن هشبل، وبحر أبوسكينة»

2.535.546 ريالا إنشاء ساحات بلدية في المجاردة

3.564.000 ريال مشروعان لاستكمال إنشاء المركز الحضاري، ومبنى البلدية في بلقرن

1.558.169 ريالا مشروع استكمال مبنى البلدية في الساحل

6.615.000 ريال مشروع دراسة تطوير وتحسين الشوارع وممرات المشاة بالأحياء السكنية بمدينة أبها

95.271.936 ريالا

6.999.665 ريالا مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في بلدية رجال ألمع

17.520.870 ريالا مشروعان لتطوير وتحسين الطرق والشوارع والميادين في بلديتي«سراة عبيدة، وطريب»

44.102.087 ريالا مجموعة من مشاريع الإنارة وسفلتة الطرقات في كل من الأمانة وبلديات رجال ألمع وبللحمر والواديين وطريب والحرجة والساحل

21.750.973ريالا نصيب مبادرة أنسنة المدن من خلال مشاريع إنشاء الحدائق والساحات والملاعب، موزعة على بلديات«خميس مشيط، الواديين، بللحمر، وادي بن هشبل»

3.153.343 ريالا إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية واستكمال توسعة طرق الصوح بأحد رفيدة

1.744.998ريالا مشروع دراسة وتطوير الهيكل التنظيمي لتطوير إجراءات العمل ومنظومة المسؤوليات والصلاحيات بأبها