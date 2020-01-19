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مهرجان الإبل يعاقب ابن دغثير بمليون ريال ويحرم ابن حجنة عامين
سحب وحجب جميع الجوائز التي حصلا عليها
متابعات الخليج 365 - الرياض
قررت اللجنة القانونية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، سحب وحجب جميع الجوائز التي حصل عليها إهلال بن دغيثر وتغريمه مليون ريال؛ بسبب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل.
كما قررت اللجنة لذات السبب سحب وحجب جميع الجوائز التي حصل عليها متروك بن حجنة وحرمانه من المشاركة المستقبلية لمدة سنتين.
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