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مهرجان الإبل يعاقب ابن دغثير بمليون ريال ويحرم ابن حجنة عامين

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2020-01-19

مهرجان الإبل يعاقب ابن دغثير بمليون ريال ويحرم ابن حجنة عامين

سحب وحجب جميع الجوائز التي حصلا عليها

متابعات الخليج 365 - الرياض

قررت ‏اللجنة القانونية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، سحب وحجب جميع الجوائز التي حصل عليها إهلال بن دغيثر وتغريمه مليون ريال؛ بسبب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل.

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كما قررت اللجنة لذات السبب سحب وحجب جميع الجوائز التي حصل عليها متروك بن حجنة وحرمانه من المشاركة المستقبلية لمدة سنتين.

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