شكرا لقرائتكم خبر عن «مدرستان بالشرقية».. تدريس «الصينية» بـ8 مدارس ثانوي والان نبدء بالتفاصيل

تبدأ وزارة التعليم مع بداية الفصل الثاني بتدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري: "ستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثّل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات".