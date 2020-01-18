شكرا لقرائتكم خبر عن «مدرستان بالشرقية».. تدريس «الصينية» بـ8 مدارس ثانوي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري: "ستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثّل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات".
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