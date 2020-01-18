طريقة تحديث بيانات الدخل في حساب المواطن

2020-01-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 طريقة تحديث الدخل في حساب متابعات الخليج 365، سواء حدث له نقصان أو زيادة.

وتلقت خدمة المستفيدين في حساب متابعات الخليج 365 سؤالًا من موظفة سابقة انتهى عقد العمل الخاص بها في إحدى المؤسسات الخاصة وتسأل عن طريقة تحديث الدخل.

وردت خدمة المستفيدين بالقول: إنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك (تسجيل دخول- تفاصيل الطلب- الإفصاح عن الدخل) والتعديل على الحالة الوظيفية إلى “لا توجد وظيفة” ومن ثم حذف الدخل والضغط على “حفظ”.

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يأتي هذا فيما تتواصل عملية التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 الدفعة الـ28 استحقاق شهر مارس المقبل.

ومن المقرر إيداع دعم الدفعة الـ27 في حسابات المستفيدين في يوم 10 فبراير المقبل.

وكان حساب متابعات الخليج 365 دعا من لديهم مستندات منتهية الصلاحية كمستند إثبات استقلالية المسكن إلى ضرورة إعادة رفعها بتاريخ حديث قبل يوم 25 يناير حتى يتم دراستها للدخول في دورات الأهلية “القادمة“ من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج (هنا) والدخول على صفحة إدارة المرفقات وحذف المستند المنتهي صلاحيته وإرفاق مستند جديد ساري المفعول؛ وذلك حتى لا تتأثر أهليتهم في البرنامج.

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