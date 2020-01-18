شكرا لقرائتكم خبر

تفعيل لجنة الأمن والسلامة بمدارس المدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

شددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة على أهمية الجاهزية الكاملة للمدارس، مؤكدة تفعيل لجنة الأمن والسلامة بالمدارس، وجاهزية وسائل الأمن والسلامة ومتابعة الانتظام الدراسي وحضور الطلاب، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الغياب والتأخير والتواصل مع أولياء الأمور في ذلك، مع توفير كل السبل الكفيلة بالبداية الجادة للفصل الدراسي الثاني، وحث جميع المعلمين والمعلمات والعاملين بالمشاركة الفاعلة باعتبارها عنوانا لنجاح اليوم الدراسي، مع أهمية رصد غياب الطلاب والطالبات ورصده في نظام نور، مع تفعيل البرامج التربوية لغرس قيم الانضباط الدراسي لدى الطلاب والطالبات للحد من ظاهرة الغياب.

يذكر أن المدارس بمنطقة المدينة المنورة تباشر دوامها بالتوقيت الشتوي المعمول به قبل الإجازة، حيث يكون الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنين والبنات) عند الساعة الـ15 .7، وتبدأ الحصة الأولى الـ7.30، بينما يبدأ الدوام الصباحي بالمدارس المشتركة في مبنى واحد وعلى فترتين، فيما سيكون الدوام للمدرسة المشاركة في الفترة الثانية بالتنسيق بين المدرستين لتحديد بداية ونهاية دوام كل مدرسة، مع إشعار مكتب التعليم الذي تتبع له المدرستان بالتوقيت الزمني لاعتماده.