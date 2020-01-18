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مدير تعليم جدة يشدد على أهمية الانتظام والانضباط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة جدة

في حين يعود نحو 650 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم جدة إلى مقاعد الدراسة اليوم بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1440-1441هـ، شدد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي على أهمية البداية الدراسية الجادة والمنضبطة، مبديا ثقته في قادة وقائدات المدارس على إعطاء هذا الأمر جل عنايتهم من بداية اليوم الدراسي الأول ورصد الغياب والتأكيد على أولياء الأمور بأهمية الانتظام والانضباط.

وأكد المسعودي أنه جرت متابعة وصول المقررات الدراسية للفصل الثاني لجميع المدارس منذ وقت مبكر قبل نهاية الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أن قيادات تعليم جدة بنين وبنات والمشرفين والمشرفات في كل من الإدارة العامة ومكاتب التعليم سيتواجدون صباح اليوم في مدارس جدة ورابغ وخليص للاطمئنان على سير انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، وتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في الميدان، وتذليل المعوقات إن وجدت.