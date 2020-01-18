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منافسات «متألق» تعزز القيم الوطنية وتنمي مهارات طلاب الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الأحساء

بهدف التحفيز على تنمية المهارات وتوسيع المعارف وتقدير ذات المشارك وتبصيره بما يمتلكه من قدرات، تطلق أندية الحي الترفيهية التعليمية «بنين» التابعة لتعليم الأحساء اليوم منافسات المرحلة الأولى من «متألق .. تألق ونافس» التي تستمر لمدة 4 أيام، وذلك داخل مقر الأندية المشاركة في التصفيات الداخلية بمقر المسابقات.

وتهدف منافسات «متألق» إلى تعزيز القيم الوطنية والانتماء للوطن وقيادته، وترسيخ القيم الإسلامية والأخلاق الفاضلة، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتواصل الاجتماعي، وتوثيق العلاقة بين النادي والأسرة ومؤسسات المجتمع الحكومي والخاص.

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وتستهدف منافسات «متألق» منسوبي الأندية المشاركة من الطلاب بكافة المراحل التعليمية الثلاث «الابتدائية - المتوسطة - الثانوية»، حيث تنفذ الفعاليات على مرحلتين، المرحلة الأولى «مرحلة التصفيات الداخلية»، وهي مرحلة يقوم فيها النادي بعمل المسابقات داخل النادي على شكل دوري ومن ثم يتم تكريم الفائز في كل مسابقة.

وتعد المرحلة الثانية التي تنظم خلال الفترة من 26 إلى 29 يناير الحالي مرحلة منافسات الأندية، وهي مرحلة المنافسات على مستوى الإدارة.

وتشمل منافسات البرنامج مجالات الإلقاء المرتجل، الخط العربي، كرة الطاولة، المسابقة الثقافية الالكترونية.