القيادة تهنئ ميلانوفيتش بفوزه في انتخابات كرواتيا الرئاسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، زوران ميلانوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كرواتيا.
وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لزوران ميلانوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كرواتيا.
وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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