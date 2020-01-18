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توزيع المقررات الصينية على ثانويات بالرياض والشرقية وجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

سلمت وزارة التعليم ممثلة في إدارة المستودعات 3498 كتابا من منهج مقررات تعليم اللغة الصينية إلى 12 مدرسة بإدارات تعليم: الرياض، الشرقية، جدة، بواقع أربع مدارس في كل إدارة؛ مدرستين للبنين ومدرستين للبنات للمرحلة الثانوية.

وعلمت «مكة» أن مدير عام التخطيط بوكالة التخطيط والتطوير بالوزارة الدكتور ماجد السالم وجه الأربعاء الماضي خطابا لمدير المستودعات يفيد بتخصيص وتسليم كتب منهج اللغة الصينية بواقع 1166 كتابا لكل إدارة تعليمية من الإدارات الثلاث التي سيطبق فيها تعليم اللغة الصينية بشكل تجريبي في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

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وأشارت المعلومات إلى أن التطبيق سيكون في 12 مدرسة بإدارات تعليم: الرياض، الشرقية، جدة، بواقع أربع مدارس في كل إدارة، مبينة أنه سيجري التوسع في تعليم اللغة الصينية بشكل تدريجي لاحقا ليشمل كل المدارس في المرحلة الثانوية للبنين والبنات.

يأتي ذلك في حين أنهت إدارات التعليم بالمراحل الدراسية الثلاث استعدادها لعودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني لعام1440- 1441هـ، حيث أكدت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة جاهزيتها لعودة 382 ألف طالب وطالبة في 1538 مدرسة بالمراحل الثلاث.

ونوهت إلى إتمام المهام الإشرافية والقيادية على مختلف الإدارات والأقسام المختصة لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس المنطقة، مؤكدة على جميع قادة وقائدات المدارس إتمام برامج الاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات، وذلك من خلال إشعار أولياء الأمور على ضرورة انتظام الدراسة من أول يوم دراسي في الفصل الثاني بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة.

من جهة أخرى أعدت الإدارة خطتها الاستعدادية لبداية دراسية جادة بعد أن جرى توزيع المقررات اللازمة وصيانة المدارس وإكمال المتطلبات، لبداية جادة وقوية منذ اليوم الأول، وتوزيع الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في اليوم الأول، كما أنهت جميع مدارس تعليم مكة المكرمة للبنين والبنات توزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين والمعلمات وجميع الطلاب والطالبات.