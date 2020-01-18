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أسبوع دراسي بارد ممطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر الطقس باردا على معظم مناطق المملكة خلال أول أسبوع دراسي في الفصل الثاني الذي يبدأ اليوم، وشديد البرودة على المناطق الشمالية.

وأشارت إلى أنه من المرجح أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار على مناطق شرق وشمال المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، فيما ستكون على مناطق جنوب غرب المملكة من الثلاثاء إلى الخميس.

كما توقعت الهيئة أن تنشط الرياح المثيرة للغبار خلال النهار على شمال وشرق وأجزاء من غرب المملكة، خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء.