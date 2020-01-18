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اللهيبي يحض طلاب الطائف على البداية الجادة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الطائف شدد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة لهذا الفصل، وحث الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور وعدم الغياب، لافتا إلى أنه ستتم متابعة انتظام الطلاب والطالبات في مدارسهم من خلال جولات إشرافية ينفذها المشرفون التربويون والمشرفات التربويات، وفق خطة معدة للوقوف على سير الدراسة وتلمس احتياجات المدارس وتذليل العقبات إن وجدت، والرفع بتقارير الزيارات الميدانية إلى الإدارة العامة للتعليم. وأكد جاهزية مدارس البنين والبنات لاستقبال الطلاب والطالبات واستكمال وصول جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني لتوزيعها مع أول حصة دراسية بما يضمن بداية جادة ومتميزة للدراسة للفصل الثاني لمواصلة رحلة العلم والتعليم لتحقيق الإبداع والتميز، متمنيا لهم فصلا دراسيا حافلا بالعطاء والتألق. ووقف اللهيبي أمس على استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام من خلال جولة ميدانية تابع خلالها وصول جميع المقررات وتوزيعها، فيما تفقد حافلات النقل المدرسي والبالغ عددها 669 حافلة لنقل الطلاب والطالبات بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميا. وتفقد خلال الجولة متوسطة وثانوية الملعب جنوب الطائف للبنات ومدرسة غرناطة للبنين وعددا من المدارس بالمحافظة ووقف على سير العمل في عدد من المشروعات التعليمية، كما زار مبنى الكليات بحي الفيصلية، والذي تسلمته الإدارة أخيرا من جامعة الطائف والوقوف على أعمال الترميم به.



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