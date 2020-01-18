شكرا لقرائتكم خبر

اكتمال جاهزية النقل التعليمي لطلاب 18 ألف مدرسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

لتوفير خدمات نقل آمنة ومريحة لنحو 1.2 مليون طالب وطالبة في 18 ألف مدرسة بجميع مناطق المملكة ومحافظاتها، أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي - الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي- عن اكتمال جاهزية أسطول النقل المدرسي المكون من نحو 25 ألف حافلة، مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي.

ويأتي انطلاق الرحلات المدرسية اليوم بجميع مناطق المملكة، بعد أن استكملت الشركة كل استعداداتها الفنية والتشغيلية لتعزيز جودة خدمة النقل المدرسي في كافة جوانبها، ورفع مستوى الجاهزية والأداء في تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان.

Advertisements

وكانت الفرق الفنية بالشركة كثفت جهودها خلال عطلة نصف العام الدراسي بإخضاع جميع الحافلات لعمليات الفحص والصيانة اللازمة، مع استبعاد المخالفة منها للشروط المحددة، كما أشرف المراقبون الميدانيون على الورش الفنية بهدف تعزيز جودة الخدمة، والتأكد من الجاهزية التامة لكافة حافلات النقل المدرسي.

وضمن هذه الاستعدادات أكدت الشركة حرصها الكبير على تأمين نقل آمن ومريح للطلاب والطالبات، والتزامها بضمان جودة خدمة النقل المدرسي، وذلك عبر تكثيف جهودها الهادفة إلى الارتقاء بخدمة النقل المدرسي.

وكانت تطوير حدثت هذا العام بتحديث أسطول الحافلات وضخ 3000 حافلة جديدة بمواصفات أمن وسلامة عالية.

كما تواصل الشركة جهودها فيما يتعلق بالدورات التدريبية الخاصة بسائقي الحافلات المدرسية، وكذلك دورات تدريبية عن الأمن والسلامة في النقل المدرسي لجميع مراقبي الشركة في الميدان، وتنظم حملات توعوية واسعة للتعريف بضوابط الأمن والسلامة، تستهدف الطلبة وأولياء الأمور.