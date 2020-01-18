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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - صبيا
فيما تشارك 55 أسرة منتجة في مهرجان صبيا للتسوق والترفيه في نسخته السابعة، تفقد محافظ صبيا رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة منصور الداود المهرجان الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة تحت عنوان «صبيا فن»، والمقام حاليا بساحة بلدية بصبيا.
وتجول في أروقة المهرجان، مستمعا إلى شرح مفصل من المشرف العام على المهرجان عبدالعزيز صدام، عما يقدمه المهرجان لزواره من خلال الساحة الخارجية للمهرجان، التي تتضمن مدينة لألعاب الأطفال، ومسرحا للطفل، وعروضا للسيرك، ومعرضا للثعابين وغيرها من العروض.
واطلع خلال جولته على خيمة التسوق، مستمعا لشرح عما تشتمل عليه من معروضات ومنتجات في الأعمال اليدوية والتراثية والمشغولات الحرفية والنسيج والتطريز وصناعة البخور والعطور وتصميم طابعات ونقش الحناء والإكسسوارات وفن الطباعة والعسف والتطريز والخياطة والمأكولات الشعبية التي تمثل أبرز ما تمتاز به المنطقة في مختلف المهن والحرف والصناعات اليدوية.
وبين أن الهدف الرئيس من المهرجان هو تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، وتشجيع المواطنين والمقيمين والزوار على شراء المستلزمات الخاصة بهم بأسعار مخفضة، إلى جانب إبراز دور القطاع الخاص في تنظيم ودعم وتفعيل المناشط التجارية والترفيهية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
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