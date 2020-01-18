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عدن - ياسمين التهامي - منذ إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد مطلع يناير الجاري، حذرت إدارة المرور المواطنين من ارتكاب عدد من المخالفات المرورية من أبرزها تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وانتهاء رخصة القيادة وتظليل المركبات والتفحيط، في حين أعلنت عن طريقة الاعتراض على أي من المخالفات التي تنص عليها اللائحة.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في تغريدة له، إن تجاوز الإشارة الضوئية تعد مخالفة مرورية من يرتكبها يتعرض لغرامة مالية بحد أدنى 3000 ريال وبحد أقصى 6000 ريال، مشيرًا إلى أن هذه المخالفة قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية جسيمة.

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شرطة المرور السعودية تصدر تحذيرات جديدة وعاجلة لجميع المواطنيين والمقيمين وتعلن عن غرامات تصل 10 آلاف ريال (التفاصيل)



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ما هي المخالفات المرورية التي عليك تجنبها منعًا للغرامة؟



وأضاف المرور السعودي أن قيمة المخالفات المرورية تسجل بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى، في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة، ردًا على تساؤلات المواطنين حول الأليات المحددة لتضاعف قيمة المخالفة.

وردًا على سؤال أحد المواطنين حول مخالفة الانعطاف يمينا مع وجود الإشارة الحمراء، أوضح المرور السعودي ضوابط الالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، يجب التوقف قبل الالتفاف إلى اليمين وذلك للتأكد من خلو التقاطع من المركبات وإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.





ومن ضمن المخالفات المرورية التي حذر المرور السعودي المواطنين من ارتكابها، هي عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، إذ يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة، موضحًا عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أن الغرامة تتراوح بين 100 و150 ريالًا.



الالتزام بشروط تظليل المركبة لا يجعلها من ضمن المخالفات المرورية



وردًا على أسئلة عديدة تتعلق بتظليل المركبات، فإن المرور السعودي أوضح أن التظليل لا يعد مخالفة مرورية في حالة التزم مالك المركبة بشروط عدة منها أن يكون التظليل شفافًا ولا يحجب الرؤية وأن لا يكون عاكسًا للصورة على هيئة مرآة وأن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة ولا تضر الإنسان أو البيئة.

ولا يسمح نهائيا بوضع تظليل للزجاج الأمامي أو الخلفي للمركبة في كل الحالات، والمركبات التي سمح بتظليلها وفقا لهذه الشروط هي التي لها قمرة قيادة ومقاعد خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص، بينما غير مسموح بتظليل مركبات الأجرة العامة الليموزين ومركبات التأجير اليومي والمركبات الرياضية ذات باب واحد، ومركبات نقل البضائع والحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن.





عدم ربط حزام الأمان للسائق أو الراكب على رأس المخالفات المرورية



بينما تبلغ قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى، أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين، ولا تقتصر مخالفة عدم ربط حزام الأمان على قائد المركبة فقط، بل تشمل الراكب في المقعد الأمامي؛ حيث يتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات أو المفوضين بقيادتها.

فيما أوضح المرور السعودي، أن استخدام لوحات غير عائدة للمركبة، مخالفة مرورية تصل غرامتها إلى عشرة آلاف ريال، وبحد أدنى 5 آلاف ريال بالإضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة هذه المخالفة، إذ نص نظام المرور نقل مركبة اللوحة من مركبة إلى مركبة أخرى لنفس المالك لكن بشروط.

من 5 إلى 10 آلاف ريال كمخالفة مرورية لمن يستخدم لوحات غير عائدة للمركبة





ومن ضمن هذه الشروط، توافق نوع التسجيل وتسجيلها لدى إدارات المرور المختصة ودفع الرسوم المقررة، ويجب أن تشمل رخصة السير على بيانات المركبة ومالكها، ويشترط لنقل ملكية المركبة وتجديد رخصة سيرها، وجود وثيقة تأمين سارية المفعول، ويبقى التأمين على المركبة ساريًا بعد بيعها، وعلى المالك الجديد تحديث بياناته لدى شركة التأمين، وتلتزم تغطية التأمين على المركبة كامل مدة عقد التأمين، حتى لو انتهت رخصة السير أثناء سريان عقد التأمين.

ويعد وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف، مخالفة مرورية، إذ ضبطت إدارة المرور، الأسبوع الماضي،3215 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة، كما أن ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 100- 150 ريالًا.

ما هي المخالفات المرورية المؤثرة في السلامة العامة؟



وتتضمن المخالفات المرورية الـ11 المؤثرة في السلامة العامة، التي حددتها إدارة المرور، «التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير مُسْكِرٍ أو مخدر، وتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.

ومن ضمن المخالفات المرورية، المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، وطمس لوحات المركبة، والتجاوز في المنعطفات، وقيادة المركبة دون مكابح أو أنوار، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلومترًا/الساعة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم التوقف تمامًا عند إشارة (قف)».

90 نقطة مخالفة مرورية تعرضك إلى سحب الرخصة

فيما تضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد آلية جديدة لاحتساب نقاط المخالفة المحددة على كل مخالفة يرتكبها قائد المركب؛ بحيث تُسجَّل بسجله وتسحب رخصة القيادة منه حال تجاوز عدد النقاط المحددة باللائحة.

وتطبق عقوبة سحب الرخصة – بحسب اللائحة- إذا بلغ عدد النقاط المسجلة بحق مرتكب المخالفة 90 نقطة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب أول مخالفة وتوزع النقاط لكل مخالفة كالتالي:

«المخالفات الواردة بجداول المخالفات (ا، 2، 3، 8) المحلقة بالنظام ويكون لكل مخالفة مرتكبة نقطتين فقط، المخالفات الواردة بجدولي المخالفات رقم (4،5) الملحقة بالنظام لكل مخالفة مرتبكة ثلاث نقاط، المخالفات الواردة بجدولي المخالفات رقم (6،7 ) المحلقة بالنظام ويكون لكل مخالفة مرتكبة خمس نقاط».

كما تطبق عقوبة سحب رخصة القيادة إذا بلغ عدد النقاط المسجلة بحق مرتكب المخالفات 90 نقطة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب أول مخالفة على النحو التالي: «حصول المخالف للمرة الأولى على 90 نقطة خلال المدة المقررة فتسحب رخصة القيادة لمدة شهر، وعند حصول المخالف للمرة الثانية على 90 نقطة خلال المدة المقررة تسحب رخصة القيادة لمدة 3 أشهر».





كما تسحب رخصة القيادة، عند حصول المخالفة للمرة الثالثة على 90 نقطة خلال المدة المقررة لمدة ستة أشهر، عند حصول المخالفة للمرة الرابعة على 90 نقطة خلال المدة المقررة تسحب رخصة القيادة نهائيا، وتلغى النقاط المسجلة بحق المخالف بعد مضي 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى إذا لم تبلغ 90 نقطة.

تسديد المخالفات المرورية شرط استخراج رخصتي القيادة أو السير

وهناك علاقة بين تسديد المخالفات واستخراج الرخصة التي يعد السير بدونها مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية، إذ شدد حساب المرور السعودي على تسديد المخالفات أولًا من أجل استخراج رخصة القيادة، ردًّا على تساؤل أحد المواطنين عن كيفية استخراج رخصة القيادة رغم كونه لا يستطيع سداد المخالفات.

وتنص المادة (44) من لائحة المرور الجديدة على: «تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت». وتحدد اللائحة شروط ذلك متمثلةً في أن يكون لائقًا طبيًّا، وأن يسدد رسوم التجديد والغرامات المترتبة إن وجدت، وأن يخلو سجله من القيود التي تمنع ذلك.



عدم حمل رخصة السير أو القيادة من المخالفات المرورية



في حين يعد عدم حمل رخصتي القيادة والسير أثناء القيادة، من المخالفات المرورية التي تستجوب الغرامة المالية من 150 ريالًا إلى 300 ريال، بحسب الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر «تويتر».

ووفقًا للائحة المرور الجديدة، تنص المادة (71) منها على «تحدد غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ مائة ريال عن كل سنة، أو جزء منها، وبحد أعلى ثلاثمائة ريال فقط، وتطبق الغرامة بعد انقضاء ستين يومًا من انتهاء الرخصة».

وتستكمل المادة: «بعد مرور السنتين الثانية والثالثة لانتهاء رخصة السير والقيادة، تُحتسب الغرامة مباشرةً بدون مهلة الستين يومًا، ويحتسب تجديد رخصة القيادة والسير من تاريخ انتهائها».

3 ضوابط للاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

وعن المدة التي يجب خلالها إعلام المواطن بارتكاب المخالفات المرورية قال الحساب الرسمي للمرور السعودي على «تويتر» أن المخالفة المرورية يتم تسجيلها خلال يومين إلى خمسة أيام، ويحق للمواطن الاعتراض على المخالفة خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.

وحددت اللائحة الجديدة 3 ضوابط للاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيا، منها أن ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يومًا من تاريخ تسجيلها، ولا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا عبر بوابة (أبشر) وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.

وعند وجود اعتراض آلي مفتوح قيد المعالجة، لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد من قبل مقدم الاعتراض نفسه، وتُعرَض معلومات المخالفة مع الصور على هيئة تقرير، ويسمح بمشاهدة تقرير المخالفة مرتين فقط خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.



خطوات الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية



وبخطوات بسيطة يمكن تقديم الاعتراض على منصة أبشر وفقًا للضوابط التي حددتها اللائحة المرورية الجديدة، منها الدخول لحساب المستخدم في منصة «أبشر» ومن ثم الضغط على أيقونة «خدماتي»، ثم الضغط على أيقونة «مرور»، ومن ثم اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».



هل يتم استرداد مبلغ المخالفات المرورية في حال قبول الاعتراض؟



وردًا على استفسار أحد متابعي الحساب الرسمي للمرور السعودي: «هل تتم استعادة مبلغ سداد مخالفة تلقائيًّا بعد قبول الاعتراض بشأنها أم أنه توجد إجراءات لاستعادة المبلغ؟»، أكد أنه تتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً، بعد صدور قرار من الهيئة المرورية بإعادة مبلغ السداد.



إجراءات تأخير سداد المخالفات المرورية في لائحة المرور الجديدة



وفي حالة تأخر سداد المخالفات المرورية تنص المادة 74 من اللائحة التنفيذية على: «إذا تراكمت المخالفات المسجلة على المخالِف دون سداد الغرامات المترتبة عليها؛ فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف إلى ذلك بالوسائل التي تراها؛ فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالِف بمخالفته دون سدادها؛ يُبلَّغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا».

وتستكمل المادة أنه إذا لم يسدد بعد انقضاء المدة المحددة، يحال إلى المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات النظامية؛ للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له أو بعضها حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه. ويتم إبلاغ المخالف بمخالفته عبر الوسائل الإلكترونية المثبتة في بياناته الموثقة آليًّا، على أن يتضمن البلاغ حقه في الاعتراض على المخالفة خلال 30 يومًا.