بالصور: إزالة لقب وجيه من على لوحات أسماء الشوارع في بريدة

قامت الجهات المختصة في أمانة منطقة القصيم بتغيير لوحات بعض الشوارع في محافظة بريدة، وإزالة لقب “الوجيه” المدون قبل أسماء الأشخاص الذين سميت بهم الشوارع.
وأظهرت صور متداولة قيام عدد من العمال بإنزال اللوحات التي كتب عليها لقب “الوجيه”، وعبارة “رحمه الله”من الشوارع واستبدالها بأخرى.
وقال عضو المجلس البلدي ببريدة عبدالعزيز المشيقح إنه تم تغيير بعض العبارات في اللوحات مثل كلمة “وجيه” و”رحمه الله”، مشيراً إلى أن اللجنة اجتهدت تقديراً لأهالي المنطقة، وأن قرار إزالتها اتخذ قبل شهرين.
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