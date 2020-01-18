بدرجة حرارة صفر.. كتلة باردة وصقيع يضربان المملكة بأكملها في هذا الموعد

تشهد المملكة اعتباراً من يوم الثلاثاء كتلة هوائية باردة تعمل على انخفاض حاد في درجات الحرارة كما تنشط خلالها سرعة الرياح المثيرة للغبار في عدد من المناطق.

وتنبأت مواقع الطقس بوصول الكتلة الهوائية “سيبيرية المنشأ” وذلك من ليلة الإثنين/الثلاثاء وحتى ليل الثلاثاء/الأربعاء وتشهد مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة حيث تصل درجات الحرارة العظمى للصفر المئوي فوق القمم الجبلية العالية من منطقة تبوك، وتشمل الحرارة الصفرية أغلب مناطق شمال البلاد.

وبحلول يوم الأربعاء، تتحرك الكتلة الهوائية باتجاه الجنوب، نحو حائل والقصيم والرياض والمدينة المنوّرة، مع انخفاض في درجات الحرارة ووصولها للدرجة صفر، ليلة الأربعاء/الخميس.

أما نهاية الأسبوع، فتسيطر هذه الحالة الجوية على أغلب مناطق المملكة ويتشكل الصقيع منذ ساعات الصباح في كافة المناطق ماعدا المطلة على البحر الأحمر، كما تشير التوقعات إلى إمكانية تشكل موجة من الغبار خلال فترة عبور تلك الكتلة.