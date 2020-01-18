مع انطلاقة الفصل الثاني غداً.. أسطول من 25 ألف حافلة لنقل طلاب 18 ألف مدرسة في جميع المناطق

تستعد شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي – الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي – بأسطول من أكثر من 25 ألف حافلة لتوفير خدمات نقل آمنة ومريحة لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة في 18 ألف مدرسة في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، من غدٍ الأحد.

وأوضحت الشركة أن فرقها الفنية كثفت جهودها خلال عطلة نصف العام الدراسي بإخضاع جميع الحافلات لعمليات الفحص والصيانة اللازمة، مع استبعاد المخالفة منها للشروط المحددة، مؤكدة حرصها على تأمين نقل آمن ومريح للطلاب والطالبات، والتزامها بضمان جودة خدمة النقل المدرسي. وكانت تطوير قد حدثت أسطول الحافلات بضخ 3000 حافلة جديدة بمواصفات أمن وسلامة عالية، وتوفر الشركة الخدمة لعدد 30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة يدرسون في أكثر من 2800 مدرسة عبر ما يزيد عن 4500 حافلة ومركبة.