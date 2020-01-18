عكست الطبيعة والتضاريس الرائعة.. الصورة الفائزة بأفضل لقطة في رالي داكار السعودية

توّج وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات، الدكتور رجاءالله السلمي، المصور الإسباني شارلي لوبيز بجائزة أفضل صورة في رالي داكار السعودية 2020.
وحملت الصورة، التي التقطها شارلي لوبيز وهي الأفضل من بين الصور الملتقطة في رالي داكار السعودية 2020، أبعادًا كبيرة عكست الطبيعة والتضاريس الرائعة التي تمتلكها صحراء المملكة الشاسعة. وكان السباق قد انطلق من مدينة جدة على البحر الأحمر امتداداً على الخط الساحلي الغربي للمملكة وصولاً إلى “نيوم” المستقبلية، وعبر الصحاري المختلفة في وسط البلاد، قبل أن ينتهي في القدية غربي الرياض، بتتويج الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق ميني باللقب عن فئة السيارات.
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