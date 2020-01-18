السعودية اليوم / مصرع خمسة أشخاص في البرازيل



ريو دي جانيرو 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واس

لقي خمسة أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية الناتجة عن الأمطار الغزيرة في ولاية اسبيريتو سانتو في جنوب شرقي البرازيل.

وأفاد جهاز الإطفاء في الولاية بأن الضحايا من سكان مدينتي ايكونا والفريدو شافيز الواقعتين في المنطقة الريفية.

وخلّفت الفيضانات أضرارًا مادية كبيرة فيما أدى انهيار بعض الجسور إلى عزل بعض السكان.

// انتهى //

22:05ت م

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