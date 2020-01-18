السعودية اليوم / زلزال بقوة ست درجات في إندونيسيا



جاكرتا 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر اليوم مقاطعة بابوازيا في شرق إندونيسيا.

وذكر المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن الزلزال وقع على بعد 158 كلم من عاصمة المقاطعة جايابورا على عمق 34 كلم, ولم يوجه أي تحذير من حصول تسونامي.

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21:28ت م

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