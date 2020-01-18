السعودية اليوم / نادي الحي الترفيهي يكرم الطلاب الفائزين على مستوى أندية الحي في رفحاء



رفحاء 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واس

كرم نادي الحي الترفيهي المقام بمدرسة عبادة المتوسطة في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية طلاب النادي الفائزين في برنامج المسابقات المقامة على مستوى أندية الحي بالمحافظة؛والتي اشتملت على حزمة من البرامج والفعاليات

والفائزون هم سليمان حمدان في مسابقة الخط ،وخالد منور في مسابقة الإلقاء، ونافع زعل في مسابقة الرسم، وضاري حميد في مسابقة كرة الطاولة.

وأكد مدير نادي الحي الترفيهي بمدرسة عبادة المتوسطة منور الشيحي أهمية مثل هذه المسابقات التي تنمي مهارات الطلاب.

// انتهى //

21:03ت م

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رفحاء 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسكرم نادي الحي الترفيهي المقام بمدرسة عبادة المتوسطة في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية طلاب النادي الفائزين في برنامج المسابقات المقامة على مستوى أندية الحي بالمحافظة؛والتي اشتملت على حزمة من البرامج والفعاليات الرياضية والاجتماعية والثقافية خلال إجازة منتصف العام الدراسي.والفائزون هم سليمان حمدان في مسابقة الخط ،وخالد منور في مسابقة الإلقاء، ونافع زعل في مسابقة الرسم، وضاري حميد في مسابقة كرة الطاولة.وأكد مدير نادي الحي الترفيهي بمدرسة عبادة المتوسطة منور الشيحي أهمية مثل هذه المسابقات التي تنمي مهارات الطلاب.// انتهى //21:03ت م0106

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