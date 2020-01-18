رياضي/ ‏اختتام دورة حكام كرة القدم الدولية بالرياض



الرياض 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واس

اختتمت اليوم دورة الحكام الدولية والتي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالعاصمة الرياض، بحضور 39 حكمًا وحكمًا مساعدًا واستمرت لمدة 5 أيام.

وأقيمت الدورة تحت إشراف رئيس لجنة الحكام فزناندو تريساكو وبحضور المحاضر والمقيم بالاتحادين الدولي والآسيوي السعودي علي الطريفي، والأرجنتيني اليخو مارتن المشرف على حكام كأس العالم 2018 والمختص باللياقة البدنية.

وتضمنت الدورة مراجعة بروتوكول تقنية الفيديو "VAR"، إضافة لعرض نتائج اختبارات القانون و3 اختبارات أخرى.

وأشاد الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم في ختام الدورة بمستوى الحكام السعوديين الذين ظهروا عليه في الجولات الماضية، مؤكدًا أن طلب الحكام السعوديين لأداء مباريات في كأس محمد السادس للأندية الأبطال والمسابقات الخارجية، والمباريات التي تحت مظلة الاتحاد الآسيوي إنما تأتي دليلًا واضحًا على كفاءة الحكم السعودي، مطالبًا إياهم بمواصلة العمل واقتناص الفرص والمحافطة عليها.

// انتهى //

20:53ت م

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