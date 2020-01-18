شكرا لقرائتكم خبر عن ‫المملكة و«مجموعة الـ ٧٧ والصين» تستعرضان المجالات التنموية والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، (الشربا) السعودي لمجموعة العشرين فهد بن عبدالله المبارك، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، الرئيس الحالي لمجموعة الـ ٧٧ والصين السفير رودولف مايكل تين باو المندوب الدائم لجمهورية غيانا التعاونية الصديقة، والرئيس السابق للمجموعة الوزير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين الشقيقة لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الوثيق بين ‫المملكة ومجموعة الـ ٧٧ والصين، في مختلف المجالات وخاصة التنموية والاقتصادية.

وأكد كل من السفير رودولف والسفير منصور، حرص مجموعة الـ٧٧ والصين على التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، وأن رئاستها لمجموعة العشرين هي فرصة كبيرة لتعزيز هذا التعاون بما يخدم شعوب العالم والدول النامية على وجه الخصوص، مستعرضين عددًا من التحديات التي تواجه الدول النامية وتطلع مجموعة الـ٧٧ لمعالجتها وبحثها أمام دول مجموعة العشرين.

وبينا أن مجموعة الـ٧٧ والصين تعول كثيرًا على المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام كونها من أهم دول مجموعة الـ٧٧ ومن أكثر الدول المساهمة في تنمية الدول النامية ومساعدتها على مواكبة رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، معربين عن تمنيات مجموعة الـ٧٧ والصين للمملكة برئاسة ناجحة والخروج بنتائج ملموسة تخدم البشرية وتحقق الرخاء والنماء لشعوب العالم كافة.