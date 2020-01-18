- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم تسجيل صوتي .. ترامب يكشف تفاصيل مقتل سليماني لحظة بلحظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تسجيل صوتي .. ترامب يكشف تفاصيل مقتل سليماني لحظة بلحظة
متابعات الخليج 365 - متابعة
نشرت شبكة CNN محتوى تسجيل صوتي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال عشاء لجمع التبرعات مع جمهوريين، جنوب فلوريدا، مساء الجمعة يتحدث فيه عن تفاصيل عملية مقتل قائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني في غارة أمريكية فجر الثالث من يناير في بغداد.
وقال ترامب: إنه كان يستمع لمسؤولين عسكريين خلال مشاهدة الضربة التي قضت على سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، حيث جاء في المقطع الصوتي: “هما معًا سيدي” أخبرني به مسؤولون عسكريون… سيدي لديهما دقيقتان و11 ثانية. لا ردة فعل.. دقيقتان و11 ثانية للعيش، سيدي إنهما في السيارة، سيارة مصفحة، سيدي لديهما دقيقة للعيش تقريبًا، سيدي 30 ثانية، 10، 9، 8، …
وتابع ترامب: بعدها فجأة “بوووم”.. قد أزيلا.
وتابع ترامب: “اثنان بسعر واحد” متابعًا: “كان سليماني يقول أمورًا سيئة عن دولتنا.. كم من هذا الهراء علينا الاستماع له.. كان سليماني إرهابيًّا معروفًا وكان على قوائمنا وكان يفترض به التواجد في بلده”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل صوتي .. ترامب يكشف تفاصيل مقتل سليماني لحظة بلحظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.