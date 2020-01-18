شكرا لقرائتكم خبر

11 فريقا تطوعيا يعرفون زوار «هابي جازان» بالمبادرات الاجتماعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جيزان

استعرض أحد عشر فريقا تطوعيا بجمعية معين التطوعية لخدمة المجتمع بمنطقة جازان، البرامج والمبادرات التطوعية المنفذة، أمام زوار فعاليات مهرجان جازان الشتوي الـ 12، تأكيدا لدور الفرق التطوعية في خدمة المجتمع، حيث نظم ركن الجمعية في فعاليات «هابي جازان» بالكورنيش الأوسط لمدينة جيزان، معرضا تسابقت من خلاله الفرق لعرض برامجها أمام الزوار على مدى أسبوعين. وعرف فريق «تفاءل واحتسب التطوعي» التابع للجمعية بمبادراته التي شملت تقديم عدد من الأجهزة الطبية للمرضى المستحقين لها خلال العام الماضي، منها 10 أسرة طبية و14 جهازا لقياس الضغط والسكر، وأسطوانات وأجهزة أوكسجين، ووسادات هوائية، ومفارش طبية، و15 عربة يدوية، إلى جانب تنفيذ الكشف الطبي ضمن مشاركة الفريق في مبادرات طبية على مستوى منطقة جازان. وشملت مشروعات فريق النخبة التطوعي حفظ النعمة، وتدوير الأواني، واختباراتي ممتعة، واحترامي لكتابي، إلى جانب مبادرات نظافة المساجد والمقابر، وزيارات المرضى، وإفطار المرابطين، وكلنا واحد، وبالقرآن نحيا، فيما عرف فريق إعلاء التطوعي الزوار بأهدافه في نشر ثقافة التطوع ودعم المرضى نفسيا ومعنويا ودعم وتشجيع المواهب، ونشر ثقافة المحافظة على البيئة، كما شملت برامج فريق بصمة التطوعي مساجدنا أجمل ورحماء بينهم وزيارات ولقاءات ومشروع رمضان أمان، فيما استثمر فريق نورة الخير التطوعي، للتعريف بأهداف الفريق ورؤيته. كما تعرف زوار «هابي جازان» على مبادرات فريق سقيا العطاء التطوعي التي شملت زيارات المرضى وتوفير المستلزمات للأسر المحتاجة، وحملات التبرع بالدم، والمشاركة في اليوم العالمي لذوي الإعاقة واليوم العالمي للتطوع واليوم العالمي لكبار السن، ومبادرة شباب أمننا، فيما شملت مبادرات فريق «قلبا على قلب» الكسوة المدرسية وسعادتكم عيدنا والمشاركة في اليوم العالمي للتوحد، وإفطار صائم للجنود المرابطين وحملات للتبرع بالدم.