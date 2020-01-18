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30 شركة بالمعرض الوظيفي في جامعة الفيصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تنظم جامعة الفيصل المعرض الوظيفي التاسع الثلاثاء المقبل، ويستمر ثلاثة أيام في مقر الجامعة بالرياض.

ويأتي المعرض بنسخته التاسعة لهذا العام في إطار ما تقدمه الجامعة من خدمات ما بعد التخرج، ومن خلال قسم علاقات الخريجين والتوظيف، الذي يسعى لتوظيف جميع الخريجين في المجالات المختلفة، التي تتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم، حرصا على العلاقة بين الخريجين والجامعة، وضمن منظومة تواصل التي صممت خصيصا لذلك وهي رابطة الخريجين.

ويشارك بالمعرض نحو 30 شركة محلية وعالمية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ويمكن للزوار استعراض مجالات التوظيف في تخصصات تقنية وهندسية وصحية متعددة، مما يتيح للجهات المشاركة التواصل المباشر مع الباحثين عن عمل بفعالية أكثر.