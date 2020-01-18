يوم تقني للمستجدين باتصالات الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
تنظم كلية الاتصالات بالرياض اليوم برنامج اليوم التقني التوجيهي المخصص لاستقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني 1441هـ، الذي تنفذه إدارة الخدمات الإرشادية بوكالة الكلية لشؤون المتدربين على مسرح الكلية بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة.
وأوضح وكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها، مفيدا بأن البرنامج يتضمن لقاء عميد الكلية وتعريفا بأقسام الكلية وإداراتها المختلفة، كما تتخلله زيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية، والمعامل والورش، وإدارة خدمات المتدربين، للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.
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